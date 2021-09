Eduardo Minett,  de “La rosa de Guadalupe” a Hollywood

Este jueves 16 de septiembre se estrena la cinta de Warner Bros., “Cry Macho”, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, una leyenda de Hollywood que le da una oportunidad de oro al actor mexicano Eduardo Minett, quien con esta cinta tiene su debut cinematográfico y además como coprotagonista.

En entrevista con EL INFORMADOR, Eduardo habla de las emociones que le generó haberse puesto a las órdenes de Clint, calificando la experiencia como “un sueño”. El joven actor tiene experiencia en televisión pues ha formado parte de programas unitarios de Televisa como “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

“De entrada, el sueño de todos los actores es abrirse las puertas en Hollywood, y bueno, qué mejor que hacerlo con una leyenda del cine como lo es Clint. Obviamente fue una lluvia de emociones desde el primer momento en el que yo supe que iba a estar en una película con él, estuve dos meses (trabajando) con él y fue una emoción, pero también unos nervios… de los buenos, pues era saber que iba a llegar a un país nuevo y con gente nueva”.

El histrión compartió que Clint le dejó varias lecciones: “Estuvimos hablando muchísimo y una de las cosas que recuerdo ahora, fue que me dijo que lo que hiciera lo disfrutara, que viviera mi presente, que lo gozara, pero manteniendo los pies en el suelo con la cabeza en el cielo”.

La experiencia en el set para Eduardo también resultó bastante enriquecedora, y recuerda que en México comenzó a trabajar entre los cinco y seis años, iniciando con cortometrajes, “pero creo que el sueño de cualquier actor, como ya lo decía, es abrirse las puertas en Hollywood, y yo sabía que algún día lo iba a lograr, soy alguien que siempre está en constante preparación, pero jamás me imaginé que me iba a llegar tan pronto, que fuera tan repentino todo, son experiencia de vida y laborales que son muy lindas y que te quedan muy marcadas”.

Eduardo hizo casting mediante video porque la pandemia ha modificado los formatos de trabajo, Clint vio su prueba y avisó a la producción que él sería su coprotagonista: “El casting se realizó el año pasado, en época de pandemia, y los actores siempre estamos haciendo pruebas, ahora con esta modalidad, así que yo hice mi videocasting, se envió y un mes después me llamaron para decirme que Clint me había seleccionado para la película y fue una emoción muy grande”.

Una narrativa épica y conmovedora

Elenco de “Cry Macho”. (De izquierda a derecha) Eduardo Minett como “Rafo”, Natalia Traven como “Marta” y Clint Eastwood como “Mike Milo”. Cortesía/ Warner Bros.

“Cry Macho” es un conmovedor e inspirador drama, Clint Eastwood interpreta a “Mike Milo”, una ex estrella de rodeo y criador de caballos venido a menos, quien, en 1979, acepta un trabajo de su exjefe, el cual consiste en traer al hijo de éste desde México, ese chico es “Rafo” (Eduardo Minett). Forzados a tomar rutas alternas en su camino a Texas, la extraña dupla enfrenta un viaje inesperadamente desafiante, durante el cual el desencantado jinete encuentra conexiones sorpresivas y su propia redención. En el elenco también participan Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola y Horacio García-Rojas.

“En cuanto a mí se me dio el guion, yo preparé mi personaje con mi coach, y llegando al set lo primero que Clint habló conmigo fue sobre ‘Rafo’. Él me dijo es tuyo, constrúyelo y disfrútalo. Entonces, él me dio esa libertad de poder explorar al personaje. En la cinta vemos como ‘Rafo’ y ‘Mike’ en el transcurso del viaje van creando una relación muy linda, y fue algo que también pasó entre Clint conforme fue pasando el tiempo de filmación, estuvimos construyendo una amistad muy bonita, era llegar, saludarnos con abrazo y compartir muchas experiencias”.

Resalta además que la cinta tiene su twist de acción para mantener enganchado al espectador, “pero también es una película muy linda y muy sensible que toca temas como la amistad, las segundas oportunidades y la redención. ‘Mike’ y ‘Rafo’ son dos personajes que carecen de amor y que el destino los une, haciendo que los dos aprendan mutuamente de sí mismos”.

Finalmente, comparte Eduardo que el próximo mes se irá a Estados Unidos para mejorar el idioma inglés y seguirse preparando para buscar nuevas oportunidades de desarrollo.

MQ