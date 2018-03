Eduardo Barba, tras los pasos de Maluma

Luego de ganar “La Voz Kids”, el jalisciense Eduardo Barba comenzó a prepararse vocal y musicalmente para cristalizar su sueño de cantar y buscar una ventana que lo ayudara a impulsar su talento, es así que la disquera Universal Music México lo contactó para realizarse su primer proyecto discográfico, el cual vio la luz desde el 16 de marzo en plataformas digitales. El álbum homónimo se compone de 10 temas, donde dos son inéditos y los otros son covers de piezas de Carlos Rivera, Sebastián Yatra y Juan Gabriel, entre otros.

Eduardo destaca que su disco toma como base el pop, pero a partir de él hay estilos como la salsa o el mariachi que se enlazan muy bien con la propuesta sonora que quiere ofrecer. Un adelanto de este material es la canción “Cómo te atreves”. Además, comparte que Maluma —su coach en el programa— está enterado de la salida del álbum y que lo apoyará en lo que necesite.

“El tiempo lo es todo, y cada que pasa, voy creciendo, voy madurando psicológicamente, mi voz me está cambiando mucho, ha cambiado mi vida personal y estoy muy agradecido. En la manera personal, es que mi forma de pensar antes de hacer las cosas ha cambiado, todo lo que me sucede siento que tiene un porqué”, dice Eduardo con relación a su proceso de crecimiento donde dice que ya no toma como juego su vocación, ahora la ve de una manera profesional.

“Para ponernos de acuerdo en hacer el disco nos tardamos varios meses, porque la lista de canciones tenía que tener de todo, es una combinación muy bonita, la fuente es pop, pero nosotros adaptamos nuestras versiones a lo que vimos que era lo correcto”. Las dos canciones inéditas llevan por nombre, “Irremplazable” y “Podría ser yo”.

Para Eduardo su formación como artista es muy importante, destaca que entre más preparado se sienta, mejores cosas le ofrecerá al público sobre el escenario, sabe que aunque hoy en día la gente que se hace viral por un video en las redes sociales, acaparan la atención, eso al final del día es efímero, y él prefiere buscar a los aliados indicados para que su carrera prospere y se mantenga. “Mi instrumento favorito es el ukelele, lo toco bien y me gusta mucho la guitarra, más adelante me gustaría tocar el piano aunque siento que soy más bien de cuerdas”.