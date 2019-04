Edith Márquez, sin ataduras

La cantante mexicana Edith Márquez, mejor conocida como “La reina de los palenques”, estrenó su nuevo sencillo “Tú me obligaste”, que se desprende de su disco más reciente “Contigo”. El tema es una balada intensa que habla sobre la infidelidad, pero desde la perspectiva de la revancha.

“Estoy muy contenta por la respuesta que me ha dado el público con el sencillo de este disco, que es de un material que nos ha venido sorprendiendo, porque la verdad ha superado mis expectativas y las que tenían Universal Music y Bobo Producciones. Ha sido realmente algo muy favorable para mí, de mucha alegría y mucho trabajo”, comparte la intérprete en entrevista con este medio.

La cantante entrega una interpretación de desamor y venganza en “Tú me obligaste”. Y en el videoclip, que ya superó el medio millón de vistas, se le puede ver muy sensual y arrebatada, una faceta que explota como pocas veces gracias a este tema.

“Anteriormente no lo había hecho, pero ahora sí que la canción lo pedía, el tema es muy así, muy de revancha, de lo que siente una mujer que ha sido engañada y traicionada. La verdad es que se cuidaron todos los detalles, porque son escenas muy bien hechas, tampoco es que me haya destapado de forma brutal. Ojalá que siga subiendo el video, me siento muy agradecida con el público, pues al final son ellos los que han hecho posible todos mis sueños y lo que he logrado a través de los años”.

Velada mágica

El próximo sábado 25 de mayo a las 21:00 horas, la cantante llegará al Auditorio Telmex para cumplir una fecha más de su gira “Contigo Tour”. “Estoy presentando mis éxitos, traigo un nuevo escenario y diseño de luces. El tour arrancó en el Auditorio Nacional pero no había tenido la oportunidad de llevarlo a Guadalajara. Me siento súper contenta porque esta ciudad cuenta para mí con un público excepcional y es un lugar al que amo profundamente”.

Edith promete ofrecer un espectáculo redondo, digno de la versatilidad que considera tiene como intérprete. “Yo ofrezco siempre mis dos géneros que son los más fuertes, el pop y el mariachi. Y este nuevo disco es pop, regresé un poco a la balada, a estas canciones con las que la gente se identifica por su historia de vida o por sus experiencias. Ojalá que cantemos todos muy fuerte este 25 de mayo. Me dará un gusto inmenso estar en el Telmex con todo el público de Guadalajara, que los amo tanto, que me reciben muy bien cada que voy al palenque o que tengo una presentación ahí”.

La cantante sabe que la complicidad con su púbico es un vínculo muy fuerte, una historia que la responsabiliza de dar siempre lo mejor en cada espectáculo. “La expectativa de la gente va creciendo y uno como artista tiene la responsabilidad de entregar lo mejor como profesional y como persona. Yo cada vez que me subo a un escenario dejo el alma y todo el corazón. Cantar es mi vida entera, es mi pasión y cuando recibo esta respuesta, hay más responsabilidad todavía”.

Colaboraciones de altura

Recientemente Enrique Guzmán estrenó el video “Dame felicidad” donde invitó a colaborar a Edith, y hace unos días en el Estadio Tres de Marzo (Zapopan), la estrella cantó a dueto con Marco Antonio Solís el éxito “Basta ya” durante su tour “Todos Somos MAS”. “Siempre lo soñé, pero nunca imaginé que grandes personalidades, dos estrellas me invitaran a cantar con ellos. El dueto con don Enrique Guzmán lo grabamos el año pasado y apenas salió, lo disfruté mucho porque conocerlo a él, su historia y su trayectoria, para mí fue algo increíble, sobre todo para mi papá que es su fan número uno”.

“Y con Marco Antonio Solís, ya tengo el honor de contar con una amistad y el cariño desde hace algunos años. Él me hizo la invitación a este concierto de aniversario, pero además me hizo el favor de cantar conmigo en el disco de ‘Emociones I’ con la canción ‘Como tu mujer’ y fue algo increíble. En lo personal lo admiro y lo respeto muchísimo, es un extraordinario ser humano, también su esposa y sus hijas, todo es hermoso. Es un honor que me inviten a participar”.

Para Edith la palabra que engloba todo por lo que ha sido afortunada es “Gracias”, pues explica que la gente, Dios y la vida, le han permitido llegar hasta donde está.