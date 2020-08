Edith González, vigente en el cine nacional

A más de un año de su fallecimiento, la actriz Edith González sigue dando de qué hablar en cine y no solamente porque el viernes se estrenó en streaming su último filme, sino que para octubre llegará a diversas plataformas.

“Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido”, en donde interpreta a una madre que pinta su obra maestra, tiene una duración superior a las cuatro horas, siendo por ahora la cinta mexicana más larga en la historia.

Luis Bárcenas, ahora de 21 años, dirigió la cinta cuando tenía 17 años, consiguiendo para el elenco a gente como Ofelia Medina, Blanca Guerra, Hugo Stiglitz, Luis Felipe Tovar y Manuel Ojeda, contando con la colaboración de Martín Hernández, nominado al Oscar por “Birdman”, en Diseño de sonido.

“Por ahora sólo está en una plataforma (Cinepólis Click), pero para octubre ya estará en otras ‘on demand’ como iTunes, la verdad es que ha llamado la atención”, señala Bárcenas.

Durante el fin de semana recibió cerca de 200 mensajes a su cuenta de Facebook y la nota del estreno se replicó en países como Guatemala y Venezuela.

“Me han dicho que se está rentando bien, a mí me han escrito varias personas y creo, aunque no tengo los números, que no le ha ido mal”, apunta.

“Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido”, hecha en 35 milímetros, se rodó en marzo de 2017 y tres años después se estrenó en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM (Ficunam), con la presencia de Lorenzo Lazo, su viudo. González falleció en junio de 2019 a causa de cáncer.

El realizador autodidacta recuerda que la mayoría del elenco aceptó tras leer el guion inicial de 300 páginas, pues era algo nuevo para ellos.

En su trayectoria González actuó en filmes como “Deseo”, donde fue productora; “Las paredes hablan”, al lado de Kuno Becker y “Salón México”, que co protagonizó Demian Bichir.

JL