Eddie Redmayne dice que fue un error interpretar a una mujer trans en La Chica Danesa

Seis años después de su nominación al Óscar por interpretar a Lili Elbe, una de las primeras mujeres trans en someterse a una cirugía de reasignación de género, el reconocido actor Eddie Redmayne ha confesado en una entrevista al diario Sunday Times que aceptar el papel fue un error y que de ofrecérselo de nuevo, no lo tomaría.

Desde aquellos tiempos en los que su nombre apareció en el casting por primera vez, despertaron algunas polémicas y sobraron cuestionamientos sobre el porqué se había elegido a un hombre cisgénero como Redmayne para interpretar el papel de una mujer trans, en lugar de a una actriz transgénero.

En la entrevista con The Sunday Times publicada el pasado fin de semana, se le pidió al actor inglés reflexionar sobre ese papel, preguntándole si volvería a interpretarlo: “No, no lo haría ahora”, respondió. “Hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error”. Señaló Eddie al diario británico. “La discusión más grande sobre las frustraciones en torno al casting es porque muchas personas no tienen una silla en la mesa”, agregó. “Tiene que haber una nivelación, de lo contrario vamos a seguir teniendo estos debates”.

“No estoy de acuerdo con los comentarios de Jo. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas. Nunca quisiera hablar en nombre de la comunidad, pero sé que mis queridos amigos y colegas transgénero están cansados de este constante cuestionamiento de sus identidades, que con demasiada frecuencia resulta en violencia y abuso. Simplemente, quieren vivir sus vidas en paz, y es hora de dejar que lo hagan" Afirmo el ganador al Óscar a la revista Variety hace unos meses, dejando clara su postura respecto a los polémicos tuits de la autora de los libros JK Rowling, quien a inicios del año pasado, despertó el rechazo de una enorme cantidad de personas que la tacharon de transfóbica.

Actualmente, Eddie Redmayne protagoniza la franquicia de “Animales fantásticos” una historia secundaria a “Harry Potter” creada también por JK Rowling, la cual espera su estreno en cines, “Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore”, el próximo 2022.

