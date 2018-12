Ed Sheeran, el más taquillero de los últimos 30 años

El cantante británico Ed Sheeran se corona como el artista más taquillero y exitoso de los últimos 30 años, luego de romper récord en venta de entradas, de acuerdo con el informe anual del grupo de investigación Pollstar.

De acuerdo con el reporte, Sheeran, de 27 años, ha obtenido resultados favorables este año, y es que ha logrado vender un total de cuatro millones 860 mil 482 entradas para sus 94 conciertos ofrecidos en 53 ciudades del mundo, acumulando una ganancia de 380 millones de euros.

Es así como el creador de "÷" (Divide) no sólo cierra el año con números positivos, sino también con dos Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Solista por "Shape of you" y "Mejor álbum vocal pop".

U2 es la única banda que ha logrado traspasar la barrera de los 300 millones de euros al año, en 2017, con su "Joshua tree tour" y en 2009 con el 360° Tour donde en el primer año recaudó ganancias por 311 millones de euros y 735 millones en total.

En el top 10 le sigue Taylor Swift, segunda en la lista con 303 millones de euros; Beyoncé y Jay-Z, quienes recaudaron 223 millones de euros; Pink, con 148 millones de euros, seguida por Bruno Mars y The Eagles, con 147, y 145.9, Justin Timberlake, Roger Waters, U2 y The Rolling Stones, con sumas que oscilan entre los 102 y 132 millones de euros.

JB