Las últimas noticias sobre Warner y DC han dejado muy preocupados a los fans, y es que luego de que Henry Cavill revelara que su regreso a la pantalla grande como Superman ha sido cancelado, muchos de ellos ya no saben que esperar.

Sin embargo, el superhéroe de la capa roja no es el único cuyo futuro se encuentra en la incertidumbre, otro personaje que podría no volver a ver la luz es el interpretado por Dwayne Johnson, Black Adam. Y es que, aunque se tenían planeadas varias secuelas para esta cinta, la taquilla parece no haberle jugado a su favor pues en lugar de una millonaria recaudación, habría significado pérdidas para los estudios.

Varios medios especializados han asegurado que la película del antihéroe no ha logrado superar las expectativas que se tenían en cuestión financiera, pues de los casi 200 millones que costó su realización, más los conceptos por mercancía oficial, con las cifras que se tienen respecto a las ganancias, las cuentas simplemente no salen.

Pero la polémica va mucho más allá de los números, ya que, recientemente, su protagonista ha sido acusado de divulgar información falsa a la prensa para inflar la rentabilidad del filme.

De acuerdo con Matthew Belloni, exeditor jefe de The Hollywood Reporter, Johnson le habría compartido un reporte manipulado al sitio Deadline, en el que asegura que la cinta está por encima de los 400 millones recaudado, lo que permitiría que sí tuviera ganancias, de por lo menos 72 millones y con eso poco a poco iría construyendo su franquicia.

Ahora, han asegurado que algunos ejecutivos de Warner señalaron al informe del exluchador de estar lleno de suposiciones para hacer ver a Black Adam más grande de lo que es.

Por el momento nada ha sido confirmado y el futuro del universo de DC pende de un hilo, recordemos que la tercera cinta de "Wonder Woman" también fue cancelada y todavía falta por estrenar las secuelas de "Aquaman" y "Shazam".

MF