Dulce María llegó a la edad de los "nunca"

Dulce María comienza a reír cuando revela que está entrando a la etapa de los "nunca", esa que viven todos los seres humanos conforme van madurando en edad y el físico ya no es el de antes.

En su caso, la etapa ha llegado de la mano de su pequeña bebé, que como todos los recién nacidos, reclaman atención mientras llenan de ternura a sus padres. "Yo nunca me levantaba temprano", dice bromeando la cantante y actriz.

"Nunca había estado tan cansada y mira que me he puesto friegas trabajando, pero justo, no es lo mismo no dormir a los 20 años, que ahorita; vaya que me ha cambiado la vida en todos los aspectos, estoy viviendo una etapa hermosa, pero quiero vivirla con todo porque pasa muy rápido y no me quiero perder nada", subraya

Pero "Nunca" es también el título de su más reciente sencillo, compuesta junto con Baltazar Hinojosa hace 11 años. Por diversos factores se había quedado en un demo, a pura guitarra y voz, siendo retomada recientemente.

La canción forma parte de un álbum que la ex RBD espera tener listo en este primer semestre del año.

"Es una composición que se me hace muy simple y sencilla, con una letra muy bonita de tratar el amor, el desamor; no cambió nada de ese demo, quizá alguna entonación, pero hasta ahí, lamentablemente Baltazar nunca la pudo escuchar producida, murió hace unos seis años", detalla.

Por ahora Dulce María se encuentra disfrutando su maternidad. En la pantalla chica está vigente con la serie "Falsa identidad", grabada en plena pandemia durante el verano pasado, mientras estaba embarazada y espera el estreno en cines de “Como anillo al dedo”, comedia que protagoniza.

Sabe que el medio musical, uno de los más afectados por la pandemia, tardará en tomar cause en forma de conciertos y presentaciones en vivo.

"Es una situación triste, tanto para los cantantes como cuando somos público, pega mucho; tengo la esperanza de que poco a poco retomemos eso: la música, la creación, no ha parado, puede hacerse algo en streaming, pero ahora estoy adaptándome físicamente. El embarazo es algo muy romantizado, es una trasformación fuerte para la mujer, pero muy satisfactoria", destaca.