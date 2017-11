Dua Lipa conquista el Corona Capital

La cantante británica Dua Lipa enloqueció al público mexicano con su presentación en el segundo día del Corona Capital que tiene lugar en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ataviada con un traje amarillo y franjas negras a los costados, que rememoraba al usado por Uma Thurman en "Kill Bill", Dua Lipa hizo su aparición en el escenario Corona Light y de inmediato los gritos retumbaron en el lugar.

EFE / J. Dan López

"Hotter than hell", "Blow your mind (mwah)" y "IDGAF", fueron los primeros temas que pudieron escucharse y que de inmediato levantaron el ánimo del público.

"Te amo México", dijo la intérprete en español y prosiguió en inglés "Ciudad de México debo ser honesta, está es mi primera vez aquí y deseaba una audiencia que cantara conmigo, ustedes son maravillosos".

La cantante invitó a los asistentes a sumarse con las palmas, quienes respondieron con los aplausos y así continuó con "Scared to be lonely".

Continuó con "Be the one" y ondeó la bandera de México, con una de sus canciones más conocida "New rules".

La octava edición del Corona Capital se desarrolla este domingo con normalidad y se espera en el cierre los actos de Phoenix y Green Day.