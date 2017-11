Arranca segundo día del Corona Capital

Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentran abiertas para recibir a cerca de 90 mil personas que disfrutarán de la oferta musical del Festival Corona Capital en su segundo día de actividades.

Todavía quedan algunos boletos de acceso para esta fiesta que tendrá una duración de 10 horas y contará con la participación de 23 exponentes de diferentes géneros.

El acceso peatonal será por la puerta 6, para quienes lleguen en bicicleta se recomienda llevar cadena para dejarla estacionada a lo largo de la reja que delimita este punto de reunión.

La presentación estelar para esta noche será la del grupo Green Day, quien hará sonar su música desde las 22:00 hasta las 00:50 horas en el escenario principal, el Corona.

En esta misma plataforma, que está rodeada de espacios "plus" (VIP) y de algunos bares, tocará previamente The Shins, The Drums, Crystal Fighters, Parson James y Shy Girls.

Mientras tanto, la tarima del Corona Light será inaugurada este día por Honne, Whitney, Dua Lipa, Cold War Kids y finalmente actuará ante sus seguidores la banda británica de indie rock Alt J.

Cerca de este lugar está el escenario Doritos en donde estarán Lany, Wild Belle, Mystery Jets, Grouplove, Grizzly Bear y el grupo Phoenix.

El único espacio techado, el Levi´s Tent tendrá la fiesta de Rafferty, Washed out, The Sounds, Bakermat, Gorgon City y será cerrada por el DJ y productor alemán Boys Noize.

Hay público que ya se encuentra en las inmediaciones de este centro al aire libre, a la par que esperan, aprovechan para adquirir algún recuerdo o bien para ingerir algún alimento para esta maratónica jornada.

Otros, prefirieron pasar por los filtros de seguridad y entrar en ambiente; cabe destacar que Mystery Jets y Shy Gils son algunos de los artistas que estarán firmando autógrafos, dentro de la carpa La Roma Records.

Para la protección de todos, estarán seis ambulancias, el mismo número de médicos y carpas de seguridad en el interior, junto con 46 paramédicos en áreas específicas.

Cabe destacar que no se permitirá la entrada de paraguas, porque obstruyen la vista de los demás, por lo que se recomienda llevar una mochila mediana con chamarra, abrigo, impermeable o hasta un cambio de ropa.

Se sugiere tomar precauciones para el momento del pago, ya que sólo se aceptará efectivo, para lo cual hay algunos cajeros automáticos en la entrada principal del festival.

De igual manera, se trabajó para que exista buena señal del celular, ya que cada año se agregan antenas para que los melómanos puedan estar comunicados adecuadamente.

