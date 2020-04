Drims, música sin etiquetas

Música escrita con las emociones a flor de piel, palabras que buscan reflejar de forma nítida lo que atraviesa el corazón y una propuesta visual ambiciosa. Con esa filosofía sobre la mesa es que el grupo Drims construye su carrera, tal como lo plasman en su sencillo más reciente, “Si no encuentro palabras”.

La canción, que habla de una ruptura amorosa, la soledad y el posterior proceso de aceptación, llega en un momento donde la soledad ofrece muchos instantes de reflexión, como lo confiesa Alex Alanís, voz de la agrupación oriunda de Monterrey.

“La canción la compuse hace casi un año, de algo muy personal que traté de externarle al mundo. Entiendo que ahora mucha gente podría relacionarla con cosas actuales, pero es algo que también siento que nos puede ocurrir en cualquier momento”.

El tema formará parte de “En medio del jardín”, nueva placa del conjunto dream pop, integrado por Alanís (voz), Max Delgado (guitarra), Armando Silva (bajo) y David Salindas (batería). Drims nació en Monterrey en 2016 y desde entonces su ascenso ha sido meteórico, primero a nivel regional y ahora tocando las puertas de la trascendencia nacional.

La atención de fans y medios los ha vuelto más meticulosos a la hora de componer. “En el grupo cada quien habla con su instrumento y enriquece la propuesta. Desde marzo del año pasado comenzamos a ensayar y darle forma a las canciones de ‘En medio del jardín’. Teníamos muy claro de hacia dónde iban las rolas”.

Aunque melancólica y con un video en blanco y negro (inusual, dado que Drims suele ser muy colorido en sus producciones), Alanís adelanta que “Si no encuentro palabras” es una pieza en un rompecabezas sonoro complejo. “El disco será muy variado, es una montaña rusa emocional que te hace ascender y luego te lleva de picada, da vueltas y te deja de cabeza (risas). Este sencillo me gusta definirlo como una ‘power ballad’. Tenemos cosas más pop. No nos gusta encasillarnos, nos dejamos llevar por la música”.

Aunque esperaban lanzar el disco en el segundo trimestre del año, ahora podría llegar en algún momento de finales de 2020, abriendo, eso sí, la posibilidad de venir a Guadalajara para presentarlo.

JL