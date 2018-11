Don Mancini trabaja en dos películas de "Chucky"

Aunque en breve Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) lanzará una serie basada en el popular muñeco asesino Chucky, su creador Don Mancini no estará involucrado en ese proyecto ya que él por su parte está trabajando en más entregas de la saga que comenzó en 1988.

"El final de la película anterior quedó abierto y eso lo hicimos porque queremos expandir el universo de Chucky"

"MGM está haciendo un remake pero yo no estoy en eso, la primer película se hizo con MGM pero las siguientes fueron con Universal Pictures y ahora MGM empezará una serie basada en la primera película. Eso es súper molesto porque no me tomaron en consideración, tiempo después me preguntaron que si quería ser productor ejecutivo y les dije que obviamente no, yo estoy en mi propio negocio con Chucky", detalló.

Mancini adelantó que se encuentra trabajando en dos películas más, una en que recién está escribiendo y que espera salga a inicios de 2020 y en la que estará una vez más su inseparable amiga Jennifer Tilly, quien además de actuar en las últimas cintas, presta su voz a Tiffany, la novia de Chucky.

"Tengo un contrato con Universal que incluye dos película más, una de ellas, le dará continuidad a El culto de Chucky, apenas la estamos escribiendo, aun no empezamos la preproducción, el final de la película anterior quedó abierto y eso lo hicimos porque queremos expandir el universo de Chucky", dijo.

Mancini adelantó que esperan que a inicios del próximo año comiencen con la producción del filme que espera lanzar en Halloween de 2019. Mientras tanto la siguiente película, con la que finalizará su contrato con Universal espera llegue en 2020 a los cines.

Ayer por la noche Don Mancini presentó ante fans su cinta El hijo de Chucky, previo a la función el director se tomó un tiempo para fotografiarse con los fans que asistieron a la proyección que forma parte del festival Mórbido 2018.

Ahí Mancini también dio autógrafos y el director del Festival Pablo Guisa le obsequió un muñeco de Chucky sobre un sofá rojo.

JM