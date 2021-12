Dominika Paleta vive su primer exorcismo con “Karem: la posesión”

Explorar por primera vez el género del horror en la gran pantalla ha sido una experiencia increíble para Dominika Paleta, quien protagonizando “Karem: la posesión”, el nuevo filme de Henry Bedwell (‘Más negro que la noche’), se adentra a un mundo donde las villanas y las heroínas a las que está acostumbrada quedan en pausa por un momento para dar vida a “Marina”, una madre de familia que tendrá que librar una importante batalla para salvar a sus hijos poniendo en juego su capacidad de asombro y superstición.

Aunque Dominika se confiesa no ser una fan recurrente de las películas de terror, el proyecto de “Karem: la posesión” le presenta un nuevo reto interpretativo al estar respaldada por la producción de L’mento Entertainment y al ícono del terror Junichiro Hayashi (galardonado por la Academia Japonesa), director de fotografía de franquicias mundiales como (“El Aro” y “Agua Turbia”), quien viajó a México para comandar la imagen y estética de “Karem: la posesión”, cinta que tendrá su estreno este jueves 30 de diciembre en las salas mexicanas.

“Fue un proyecto muy hermoso, es de las películas que más he disfrutado hacer, es la primera película que hago de terror. Nunca me esperé hacer una película de este tipo, porque soy súper miedosa para las películas de terror, pero me encantó el guion, el elenco, la dirección”, comenta en entrevista con EL INFORMADOR.

Dominika comparte que este filme, también producido por Rigoberto Castañeda (“KM 31”), fue filmado totalmente en Durango previo a la pandemia, por lo que tuvieron toda la libertad de gozar un rodaje sin contratiempos para adecuar a la perfección cada una de las escenas de la historia que está ambientada en el México de los años 80 y que tendrá a los exorcismos como hilo conductor entre los personajes.

“Es una historia que vale la pena conocer, con un director extraordinario como Henry Bedwell, con el director japonés Junichiro Hayashi, que nos hizo la fotografía y es un maestro del terror. Estoy muy emocionada con este estreno, espero que le vaya increíble, porque es una historia basada en hechos reales, que sucedió en los años 80, eso la hace todavía más interesante y como decimos en esta película: terminarás creyendo”.

Más allá del susto

Dominika Paleta relata que más allá de la primicia de “Karem: la posesión”, el filme explora temas puntuales sobre la convivencia familiar y cómo el bullying era ignorado en los años 80 al ser tabú entre los adultos, pues su personaje “Mariana”, madre de “Karem”, tendrá que aprender a confiar en sus instintos para identificar que algo no está bien en la forma de actuar de sus pequeños hijos asechados por “Naro”, el maligno ente de este drama.

“‘Mariana’ es la mamá de tres hijos, la familia se muda a su nueva casa por trabajo, deciden aceptar este reto. Ella es alguien que desde el principio está enfrentando a su esposo y su propio instinto que le dice que algo no está bien (…) la historia gira sobre cómo debemos hacer caso a este sexto sentido que tenemos. Creo que son muchas cosas la que le suceden a la familia, pero más a ‘Karem’, por el bullying le está costando mucho trabajo adaptarse y son señales de que debemos hacer más caso a nuestros hijos, de lo que nos comunican y sienten, y no pretender que no pasa nada”.

Confiando en que el público disfrute del ingenio que “Karem: la posesión” propone para explorar el terror cinematográfico desde otro lenguaje narrativo y audiovisual, Dominika Paleta resalta el gran apoyo que la producción brindó al elenco para que la filmación de las escenas más sombrías fueran una experiencia divertida.

“Es muy divertido hacer una película de terror por todo lo que representa, todos los efectos, el set estuvo increíble, el arte, la fotografía, que fueron de las cosas que más disfruté, porque también fue la ambientación situada en los años 80, con un montón de cosas que ya no existen, con eso te das cuenta del paso del tiempo. Hacer una película situada en otros años fue interesante, la historia tiene muchos matices”.

¿De qué trata “Karem, la posesión”?

Durante el año de 1983 en la ciudad de Durango, “Naro”, uno de los demonios más temidos por la Iglesia, se apoderó del cuerpo de “Karem”, convirtiéndola en una entidad malévola capaz de controlar a todos a su alrededor.

Un 2022 lleno de historias

Tras el freno que la pandemia puso a la industria fílmica en México, Dominika Paleta adelanta que el año 2022 será el momento ideal para finalmente estrenar proyectos que tuvo que poner en pausa ante el retraso de lanzamientos y rodaje, por lo que ahora está a la espera de nuevas series y películas que llegarán a las salas de cine y plataformas de streaming.

“Ya vienen tres series que todavía no han salido, también tengo una participación en la nueva versión de ‘Rebelde’ (Netflix). En las otras dos series llevo personajes protagónicos y estarán estrenándose a mediados del 2022, tanto en pantalla como en Disney+, también viene una película de comedia. Con la pandemia se quedaron guardados varios proyectos, pero ya están saliendo a la luz”, finaliza.