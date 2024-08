Disney cancela segunda temporada de "The Acolyte" de "Star Wars"

"The Acolyte" del universo de "Star Wars" se une a la lista de fracasos de la productora Lucasfilm con Disney, ya que esta reciente entrega no será renovada por la empresa, lo que significa que no contará con una segunda temporada.

A pesar de que el primer episodio de la serie, ambientada en una época anterior a la de la trilogía original de George Lucas, se convirtió en el mejor estreno de la plataforma de Disney+ en este año con 4.8 millones de visitas y subiendo a un alcance de 11.1 millones después de cinco días, no lograron mantenerla a flote considerando su final como el menos visto de una serie de Star Wars.

Disney cuenta con altos estándares de audiencia que una serie debe de tener para considerar crear una segunda temporada que cuestan más de 100 millones de euros, por lo que "The Acolyte" no alcanzo los índices.

Las criticas que tuvo la serie en su mayoría fueron positivos , sin embargo, algunos fans consideraban la primera temporada "The Acolyte" como aburrida o que rompía con el canon de Star Wars, en la plataforma de Rotten Tomatoes esta entrega tiene apenas el 18% de aceptación del público, ante la cancelación, la creadora Leslye Headland comentó que se tenían ideas y planes para la segunda entrega.

Otro casos positivos son los de "The Mandalorian", una de las primeras series de "Star Wars" que esta en planes de un largometraje para el 2026, como la cuarta temporada llamada “The Mandalorian & Grogu”, asimismo como “Aloska, historia sobre la aprendiz de Anakin Skywalter” que contará con su segunda temporada, prevista para finales del 2025 y comienzos del 2026.

En casos de éxito más recientes está la serie "Star Wars: Tripulación perdida" con llegada para este 3 de diciembre, así como la segunda temporada de "Andor" con Diego Luna, la cual fue nominada a ocho premios Emmy.

Te puede interesar: Refuerzan seguridad en conciertos de Coldplay en Viena, tras alerta terrorista

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MQ