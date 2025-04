¿Por qué "Dewey" rechazó participar en el regreso de "Malcolm el de en medio"?

Está confirmado que Erik Per Sullivan, actor que dio vida a Dewey en la serie, no regresará a las grabaciones de la ansiada continuación que prepara Disney+.

Para fortuna de los fans, regresará gran parte del elenco original, como Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hall) y Jane Kaczmarek (Lois), sin embargo, la ausencia de Dewey, tiene conmocionado al público.

¿Qué fue de Erik Per Sullivan?

En entrevista para el canal de YouTube, Malcolm France, la actriz Jane Kaczmarek, quien interpreta a Lois, reveló el motivo que alejó de los reflectores al joven actor: "empezó a los siete y terminó a los 14. No estaba interesado en la actuación en lo absoluto [...] pero nos pidió no que no demos detalles" .

Mencionó también la pasión del hoy exactor por el reconocido autor Charles Dickens, y su decisión de seguir una carrera en literatura victoriana en una prestigiosa universidad.

La actriz reflexionó acerca del deseo de la fama de los jóvenes: "creo que mucha gente piensa que el mundo del espectáculo es la mejor cosa y no es para todo el mundo".

Así, Per Sullivan se une a la lista de famosos artistas que comenzaron su carrera durante su infancia pero que, al crecer, escogieron otro camino apartado de la farándula . Cabe decir que, si bien otros jóvenes artistas se vieron involucrados en problemas con la ley o el abuso de sustancias, también sobresalen este tipo de perfiles que optaron por los estudios u otro tipo de emprendimiento.

