Toby Strong observa desde su ventana aquel panorama de climas contrariados que desordenan la vida cotidiana de la Gran Manzana. Los últimos rezagos de nieve se derriten sobre los rascacielos. Pero para un hombre como él, que ha vivido cosas que pocos humanos tendrán la oportunidad de vivir, las veleidades del clima no son un contratiempo.

Su labor de fotógrafo le ha permitido ver las cumbres nubladas del Himalaya, los glaciares recónditos de la Antártida, y los árboles milenarios en las profundidades del Amazonas. Como fotógrafo de National Geographic, tiene también la fortuna de haber convivido con los elefantes de todo el mundo, y de haberlos retratado en sus relaciones complicadas, sus amores secretos, y su lógica inaccesible.

Toby Strong también fue una parte fundamental de Secretos de los Elefantes, el documental que se adentra en el universo de estos animales como pocas veces se ha hecho en el pasado, y que se estrenará el 22 de abril por Disney+. Secretos de los Elefantes llegó a la luz gracias a la sabiduría de Paula Kahumbu, el lente de Toby Strong, y está producida por James Cameron y narrado por Nataly Porman.

Esta es la historia de Toby Strong, fotógrafo de National Geographic, amante de la naturaleza, y un erudito indiscutible en los misterios de los elefantes.

Toby, ¿en qué momento de tu vida decidiste dedicar tu trabajo y tu vida misma a la naturaleza?

Yo crecí en el campo. La naturaleza siempre estuvo a mi alrededor. Cuando me introdujeron a la fotografía comprendí que la misma me permitía viajar, y alcanzar más gente. Inicialmente fue una gran aventura para mí ir la Antártida, a los Himalayas, ir al Amazonas. Era algo muy grande para alguien tan joven. Pero empecé a ver lo que le ocurría a nuestro planeta, lo que pasaba en el Amazonas, en la Antártida, en los glaciares.

Y comprendí que, en lugar de ser una aventura, era más importante enseñarle a la gente lo importante que es la vida salvaje, y lo que le estaba pasando. No sé el momento exacto. Recuerdo haber estado en la Antártida, y ver esos icebergs enormes a punto de separarse, ocasionando que suba el nivel del mar en todo el mundo. Espera, me dije. De verdad es importante mostrarle esto al mundo en lugar de que sea una simple aventura.

¿Qué has aprendido de los elefantes en tus viajes?

He filmado elefantes por 25 años. Son mis animales favoritos. Cada día aprendo algo nuevo. Pasé gran parte del año pasado en el desierto de Namibia, junto a una especie de elefantes que tienen las vidas más difíciles que cualquier otro elefante en el planeta. Lo que aprendí es que cada día luchan por sobrevivir, y aun así son gentiles y amables los unos con los otros, y también cuidan su entorno.

Sólo quedan unos pocos árboles en el desierto de Namibia. Los elefantes no los derriban, sino que los cuidan; son amables en uno de los ecosistemas más difíciles del mundo. Eso es lo que aprendí este año. Siempre he respetado y amado a los elefantes, pero ese fue un momento verdadero en el que comprendí que son animales son muy especiales.

Una vez leí que los elefantes son animales que lloran a sus muertos. ¿Qué otras interacciones sociales que consideraríamos exclusivas de los humanos has visto en ellos?

Es una gran pregunta. Los científicos de verdad se complican en decir “esto es muy humano”, pero necesitan dejar de preocuparse por eso. Yo he podido pasar tiempo con los elefantes y he visto alegría completa. Cuando las lluvias llegan por primera vez y juegan, hay sonrisas en sus rostros. He visto dolor. He trabajado con muchos elefantes huérfanos en el oeste de África, cuyos padres fueron masacrados. He visto elefantes bebés en trauma por más de un año. Reciben amor incondicional de los cuidadores de huérfanos, pero les toma casi un año, lentamente, regresar.

He visto lágrimas. He visto tristeza, absoluta tristeza. He visto coraje. Cuando usualmente los humanos se les atraviesan en el camino, espantan a un bebé u ocasionan peligro a la matriarca de una familia, he visto coraje. Es como si dijeran: “no, no harás eso”. He visto emociones humanas en los elefantes, pero, generalmente, no he visto celos, ni tampoco he visto envidia. Para ser honesto, probablemente tienen más emociones que nosotros. Emociones más profundas, maravillosas y gentiles. Espero que con el tiempo nos demos cuenta de esto y aprendamos más de los elefantes.

¿Cuál considerarías que es tu experiencia más significativa con los elefantes? Un momento que hayas dicho, “esto me cambiará la vida”.

Eso es algo que me disputo. Pasé muchos años con los elefantes huérfanos en el oeste de África. Había una elefante que se llamaba Emily. Era como una matriarca para los otros bebés, porque la seguían. Era una amiga, pues todas las mañanas llegaba conmigo como diciendo “hola”. Ya ha regresado a la naturaleza y tuvo un hijo, cosa que me parece maravillosa. De pronto dejaron de verla, desapareció por meses. Un día regresé a África para filmar algo, y mientras salía del refugio, ella apareció. Literalmente, el momento que salí, ella apareció entre los arbustos. Se aproximó, inclinó su cabeza hacia la mía, y nos quedamos así por cinco minutos. Lloré.

Esto no es algo que saldrá en libros o revistas científicas. He visto cómo elefantes huérfanos que son regresados a la naturaleza traen consigo elefantes salvajes. Una vez, uno de esos elefantes salvajes tenía una herida muy grande en la pierna. Uno de los ex huérfanos lo trajo al refugio, donde estaban los cuidadores, para que lo curaran. Esa como si le dijera, “esta gente es buena”. He visto cosas que la ciencia no puede explicar. Lo mágico para mí es que todavía hay mucho que no sabemos. Tenemos mucho que aprender de ellos.

Toby, mi última pregunta es, ¿qué consideras tú que nosotros, como humanos, deberíamos aprender de los animales?

Esa es la pregunta más grande, ¿no? Quizás empezar a no destruir nuestro planeta, no destruir nuestro medio ambiente, vivir en armonía con este y con todos los animales. Tenemos esa habilidad, cualquier animal puede enseñarnos cómo vivir en armonía. Tenemos que. No nos queda mucho, probablemente menos de diez años. Lo que tú preguntas es la pregunta más importante que tenemos hoy en día en el planeta. ¿Qué debemos aprender de las especies que estamos ignorando? Es empezar a vivir en armonía.

Tenemos que aprender a vivir en armonía con los elefantes, ¿sabes? Son animales enormes, flexibles y protectores. Pueden ser embajadores de cualquier otra especie. Necesitamos crear espacios donde podamos vivir con ellos. Estaban aquí antes que nosotros. Si podemos vivir en armonía con los elefantes, podemos vivir en armonía con cualquier otra especie y crear espacios para ellos. Somos inteligentes, y tenemos que empezar pronto. Tenemos que empezar a aprender de los animales.

