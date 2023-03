El próximo miércoles 5 de abril en la plataforma Disney+, se estrena la serie “Viaje al Centro de la Tierra”, inspirada en los relatos de Julio Verne. Esta emisión de ocho capítulos, está enfocada en niños de entre cinco y 12 años, además, es protagonizada por Óscar Jaenada, Margarita Rosa de Francisco, Sebastián García, Yankel Stevan, Camila Núñez y Mauricio Barrientos “El Diablito”, entre otros.

Al respecto del estreno, EL INFORMADOR conversó con parte del elenco y con Fernando Semenzato por parte de Disney+, quien recordó que la serie abarca más de cinco años de desarrollo y más de 500 personas en la producción y postproducción. La trama es sobre una familia que guarda un poderoso secreto que tiene que ver con otras dimensiones. “Diego” (Sebastián García), así como su pequeña hermana”Violeta” (Camila Núñez) y sus amigos, descubrirán de qué trata este misterio, envueltos en diferentes aventuras.

ESPECIAL/ Disney+

Margarita, una diva de los melodramas colombianos, se sumerge a un nuevo público, el infantil, arropada por la ciencia ficción y un gran elenco. “Para mí es una incógnita todavía (la respuesta de la audiencia) porque esta serie en particular debía tener un tono distinto a lo que yo he hecho antes. Entonces, para mí significó un aprendizaje el poder seguirle la corriente a esta cuerda de muchachos, quienes eran los que estaban liderando el tono y el ritmo de la serie, así que para mí fue un proceso de ponerme al nivel de los muchachos, pero inolvidable, de lo mejor que me ha pasado a nivel profesional y personal también”.

“Pola” es una mujer aventurera, fuerte y decidida que se sale de los cánones establecidos, es una abuela fuera de lo común, al respecto de este planteamiento que tiene su personaje, Margarita responde a EL INFORMADOR: “Para mí como ‘Pola’ me pareció maravilloso y refrescante hacer a una abuela con unas características tan peculiares. Es una mujer muy cómplice de sus nietos, con una mente joven y una actitud intrépida, eso me pareció maravilloso. Me llamó la atención que el abuelo no existe, la que existe es la abuela, esta señora ya grande liderando un camino y comprometida con la salud del planeta”.

Resalta que también algo que le parece “impresionante” de “Pola” es el trato que les da a los niños, a quienes en realidad los ve como gente adulta y responsable.

ESPECIAL/ Disney+

Sebastián y Camila, dos de los pequeños de esta serie que son hermanos en la trama, ahora ya están más grandes, entrando a la adolescencia, así es que ver esta historia en la actualidad los llena de mucha emoción. “La serie la grabamos en 2021, en dos años en lo que yo di un estirón y Cami también creció (se hicieron los efectos especiales). Es una producción del tamaño de Hollywood y que mejor que representada en México; algunos efectos especiales se mandaron a La India, además, sobre cómo jugaron con la historia, es digerible para las nuevas generaciones que quieran seguir leyendo a Julio Verne”, dijo Sebastián, mientras que Camila confesó: “Fue un regalo haber grabado ‘Viaje al Centro de la Tierra’, todos nos divertimos mucho y fue increíble”.

Yankel, quien interpreta al hermano mayor de Sebastián (“Diego”) y Camila (“Violeta”), compartió la experiencia de trabajar con actores infantiles. “Fue maravilloso, más que ir a trabajar fue ir a aprender, cada día que grabábamos con ellos nos daban una lección nueva, llegaban con una sonrisa a grabar después de rodar 14 o 15 horas, era irreal que todavía tuvieran esta energía de seguir creando. Este fue un proyecto que me enseñó mucho, es la primera vez que trabajo con niños y acabé aprendiendo más yo que ellos, fue increíble”.

Finalmente, Fernando Semenzato habló de los retos de crear una historia como ésta. “El desafío me parece, fue no decepcionar al lector de Julio Verne. Porque cuando uno lee, se imagina ciertas cosas y esta serie tenía que superar esa imaginación que cada uno tuvimos cuando leímos el libro. Hicimos una adaptación a un nuevo target, una nueva generación donde planteamos no solamente un spin-off totalmente distinto agregando a chicos, a ‘Pompilio’, a la abuela y al mismo Verne, también agregando temas muy tocados y sensibles como el medio ambiente, la amistad y la familia”.

Sinopsis

ESPECIAL/ Disney+

En “Viaje al centro de la Tierra”, “Diego” (Sebastián García) es enviado por sus padres al campamento de “Pompilio Calderón” (Óscar Jaenada). Allí, junto a sus hermanos y amigos, encuentra el carro abandonado de su abuela “Pola” (Margarita Rosa de Francisco), y siguiendo sus huellas llega a un misterioso portal hacia otra dimensión.

Cuando “Diego” descubre un poderoso secreto familiar, comprende que debe proteger la dimensión que ha hallado, pero la misión no es tan simple: “Pompilio” y su secuaz “Claudio” (Mauricio Barrientos “El Diablito”) harán todo lo posible para destruir ese mundo fantástico al que han logrado entrar.

FS