El próximo miércoles 27 de septiembre se estrena, “L-Pop”, la nueva serie de Disney que consta de seis capítulos de media hora cada uno. La primera temporada estará disponible de una vez para el público. Este proyecto conjuga la música, la fraternidad, la diversidad cultural y la diversión.

“L-Pop” está inspirada en el K-Pop, donde se narra la aventura de una chica y su nueva banda que son súper fans del género y concursan por un viaje a Corea del Sur para cumplir sus sueños. A propósito EL INFORMADOR conversó con los protagonistas de esta historia, Andrea de Alba, Isan y Alicia Jaziz.

“Es una serie bien completa y bien divertida, pero sobre todo habla de mucha verdad acerca de las cosas que se viven día a día cuando eres fan del K-Pop y de toda esta ola coreana. Obviamente también desde la perspectiva de este falso documental que está haciendo ‘Pau’ que es la hermana de ‘Andrea’, como de justamente mostrar qué es lo que se vive cuando estamos los chavos practicando nuestras coreografías. Entonces, creo que sí es una serie muy rica en su trama y que hará que el espectador se identifique con uno o con varios personajes”, dice Andrea, quien refiere que también al público que no está muy familiarizado con el K-Pop le va a llamar mucho la atención este movimiento.

Alicia es “Pau”, la documentalista de esta aventura y quien es hermana de “Andrea”, la protagonista, de hecho “Pau” funge como la voz narradora de esta historia que el público verá en pantalla. “Fue un proceso actoral completamente distinto a lo que yo venía haciendo o a lo que yo hago y eso me encantó. Me gusta ser como esa cabecita que te va a estar metiendo información, que de pronto volteas y la ves y que rompe un poco (con la cuarta pared). Se vuelve un poco hasta coqueta con la cámara el personaje”.

Para Isan la experiencia también es muy interesante, porque la audiencia verá cómo se entrelazan las culturas mexicana y coreana. “De mi región, ‘Pau’ explica muy bien las palabras famosas en Corea. La serie es muy fácil de entender, la editaron muy bien para que quienes no conozcan mucho de la cultura coreana (se interesen en ella)”.

Andrea cuenta cómo desarrolló su papel: “A mí el K-Pop me gustaba desde antes de que este proyecto llegara a mi vida. Entonces, me sentí como pez en el agua, realmente lo disfruté muchísimo. Pero con la preparación de mi personaje, en general tuvimos mes y medio, no solo desde el tema actoral, también en las coreografías. Entonces, creo que ‘Andrea’ es muy acertada al momento de contar su verdad, porque yo veo que en la vida real, mis amigos que son k-popers, también lo viven”.

También refrenda Alicia que la serie abraza mucho el tema familiar. “Era muy importante para mí ser esa imagen que sí está haciendo su documental y que al mismo tiempo cuando la ves fuera de este proyecto, en el cuarto, hablando con su hermana, está presente desde un lugar sumamente honesto”. Hubo mucha química entre ambas actrices, tanto Andrea como Alicia hicieron una gran mancuerna representando a este par de hermanas.

Finalmente, Isan, resalta que su personaje “Ji-Won” también es muy parecido a él, “lo que me gustó más, es que él está representando a los coreanos y puede dar a entender cómo es un hombre coreano. Él no puede seguir su sueño, pero dentro de la historia, hay otros personajes que lo impulsan para alcanzarlo”. Los tres actores esperan que el público se enganche con esta primera temporada.

MF