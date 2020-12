Disney+: Jet Li participó en "Mulán" por estas dos razones

Este viernes se estrenó “Mulán” en Disney+, y con la producción, una parte de la cultura china, algo que Jet Li deseaba al unirse al elenco de la adaptación dirigida por Niki Caro.

Li confesó que no se unió al reparto por dinero, en realidad era algo que no necesitaba. El artista marcial, conocido por sus papeles en “El Único”, “Los Indestructibles” y “El Reino Prohibido”, entre otros, había tenido una charla con su hija menor, Jada, quien oyó sobre la adaptación en “live-action” que preparaba Disney sobre “Mulán”, así que le hizo tres preguntas.

La historia de ´Mulán´es muy especial

“La primera fue si me enorgullecía promocionar la cultura china en el mundo. ´Esa es tu responsabilidad´, me dijo. ´Lo he escuchado desde que era pequeña´. Le dije que sí, que me encanta compartir la cultura china con el mundo”, contó Jet Li en entrevista.

El actor dijo que la segunda pregunta era si necesitaba dinero, lo cual negó. Pero la tercera cuestión fue la que le impactó mucho. “Disney es la compañía más grande del mundo e invertirá dinero para hacer una historia china. Todos los personajes son chinos. ¿Crees que es para promocionar la cultura china?”, preguntó Jada.

“No sabía cómo responder. Luego, me dijo: ´¿Puedes hacer la película por mí?´”, confesó.

Así que Jet se puso el traje del “Emperador” —el gobernante de China— y se reunió con Niki Caro y toda la producción para leer el guion. “Fue muy conmovedor y emotivo leerlo”, dijo. “Los chinos siempre creen en la lealtad y la devoción filial. Es muy difícil representar las dos bien, pero la historia de ´Mulán´es muy especial”.

Un campo de batalla del que deberán florecer nuevos valores.#Mulán, disponible ahora. Solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/1rfqrdovLI — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 4, 2020

Para Li, la historia de “Mulán” de Disney+ es una muestra “tanto lealtad a su país como la devoción filial a sus padres”, algo que los seres humanos pueden hacer.

Por otro lado, trabajar con Niki Caro fue, según el actor, algo sin presión. Pues desde que fue invitado por la directora se sintió agradecido con ella.

“Es una directora maravillosa. Una dama muy cálida y amable, muy generosa”, destacó.

Pero no todo fue perfecto. Jet Li tuvo algunos problemas con el atuendo que usa su personaje dado que, pese a que los diseñadores hicieron un trabajo maravilloso, era muy incómodo y pesado. “Ni siquiera puedes moverte”, dijo.

Jet Li interpreta al "Emperador" en "Mulán" en live-action". ESPECIAL / Disney+

Explicó que, incluso, era necesario la ayuda de varias personas para poder ponerse la vestimenta, incluyendo las seis capas.

“No sé por qué las personas quieren ser reyes o emperadores. Cuando eres rey, usas ropa que se ve muy bonita, pero que es pesada e incómoda. Ni siquiera puedes moverte. Cuando pienso en la China antigua o el mundo antiguo, me pregunto por qué las personas querían ser reyes. A mí me gusta la libertad”, dijo.

Otro problema, cuya solución agradeció a su instructor de diálogo, fue el realizar sus actuaciones en inglés.

“Hacer películas en inglés no es fácil para mí. Soy muy perezoso para aprender inglés… Bueno, cualquier idioma extranjero”.

Después de tanto trabajo, y tras haber aplazado el estreno de “Mulán” en varias ocasiones en los cines, finalmente llegó a la plataforma Disney+ en septiembre para Estados Unidos, Asia y Europa; ahora también está disponible para México y América Latina.

La decisión de The Walt Disney Company supuso un cambio drástico de estrategia para la empresa líder en el sector del entretenimiento y para todo el mercado audiovisual, sobre todo de un proyecto que ha costado más de 250 millones de dólares y que apostó hasta el último momento por un estreno en cines.

El elenco de “Mulán” en “live-action” lo completan Liu Yifei, Donnie Yen, Tzi Ma, Yoson An, Ron Yuan y Gong Li.

A continuación el tráiler de "Mulán" en live-action:

