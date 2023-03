Este viernes 17 de marzo se estrena mundialmente el esperado musical en formato documental Bono & The Edge: A sort of homecoming con Dave Letterman, que coincide con el lanzamiento del esperado álbum de U2 Songs of surrender, una colección de nuevas versiones de las 40 canciones más importantes de U2 provenientes de todas las épocas de la banda.

En el especial documental de Disney Branded Television el realizador Morgan Neville, ganador de un premio Oscar®, registra la primera visita de Dave Letterman a Dublín para pasar tiempo con Bono y The Edge en su ciudad, visitar Dublín y unirse a los dos músicos de U2 en un concierto totalmente diferente a lo que hicieron hasta ahora.

Bono & The Edge: A sort of homecoming con Dave Letterman. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Bono & The Edge: A sort of homecoming con Dave Letterman es en parte una película de un concierto y en parte un viaje de aventura con mucha presencia de Bono y The Edge y siempre con todo el humor de Dave.

Además del concierto en sí, el especial documental se centrará en la extraordinaria relación de Bono y The Edge y cómo se ha ido desarrollando en los más de 45 años de estrecha amistad –siendo, además, un dúo de composición de canciones más extraordinario de la historia del rock– y también documenta Dublín a través de los ojos de Dave, cuando visita por primera vez la ciudad de Bono y The Edge.

Letterman aceptó la invitación de los dos integrantes de U2 para que los visitara en Dublín en su primer viaje a Irlanda, tiene una relación de 25 años con la banda, pero siempre que estuvo con Bono y The Edge fue en Estados Unidos. Además de ser su invitado de honor en un concierto íntimo realizado en un icónico teatro local, el edificio del excine Ambassador en la calle O’Connell Street en el norte de Dublín, Dave se embarca en su propia exploración de la ciudad. Visita el legendario balneario natural Forty Foot una mañana de frío polar y se toma el tren DART (Dublin Area Rapid Transit) en el condado de Wicklow con destino norte.

Letterman es también la inspiración de una nueva canción de U2 escrita por The Edge y Bono y se salva por muy poco de tener que cantar en público en el legendario pub McDaid’s, a la vuelta de Grafton Street, junto a un igualmente legendario grupo de artistas y músicos, entre ellos Bono, The Edge, Glen Hansard, Markéta Irglová, Imelda May, Loah, Saint Sister, Grian Chatten, de Fontaines D.C., y Dermot Kennedy, cuya voz es descripta por Bono como una “explosión sónica”.

El nuevo álbum de U2 titulado "Songs of surrender", una colección de nuevas versiones de las 40 canciones más importantes de U2 de todas las épocas de la banda, grabadas para 2023 en sesiones realizadas en los dos últimos años, se lanzará completo el viernes 17 de marzo. La primera pista disponible de esta nueva serie de grabaciones es Pride (In The Name Of Love). Songs of surrender es curado y producido por The Edge e incluye nuevas versiones de las canciones más célebres de su carrera de más de 40 años, entre las que se encuentran los temas With Or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday e Invisible para una reimaginación musical que resultan de una grabación totalmente nueva de cada una de ellas, con nuevos arreglos y, en algunos casos, nueva letra.

Bono & The Edge: A sort of homecoming con Dave Letterman es una producción de Imagine Documentaries, Tremolo Productions, y Worldwide Pants, de Dave Letterman.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM