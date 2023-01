Disney+: Estrenos que no puedes perderte este enero 2023

El primer mes del 2023 llega cargado de nuevos contenidos que se suman al catálogo de Disney+ para que puedas disfrutar horas de entretenimiento sin parar.

Películas, series y especiales estarán disponibles en el servicio de streaming a partir del 4 de enero. ¡No te pierdas estos títulos!

Películas que llegan a Disney+ en enero:

6 de enero: Si Estas Paredes Cantaran...: por más de 90 años, Abbey Road fue el centro de la industria musical. En esta película personal de recuerdos y descubrimientos, Mary McCartney nos guía por nueve décadas para ver y experimentar la magia creativa que hace de Abbey Road el estudio más famoso y perdurable del mundo.

20 de enero: Idina Menzel embruja el Madison Square Garden: en esta película, la realizadora Anne McCabe plasma la gira por Estados Unidos de 16 conciertos de Idina Menzel, mientras la artista trata de compatibilizar su trabajo con la responsabilidad de ser madre, mientras lleva a cabo un viaje desafiante y se prepara para hacer realidad su sueño.

Las series que estrenan en Disney+ en enero

4 de enero: El Repatriado: Leonel (Ricardo Abarca) crece en Estados Unidos, creyendo que Roberto (Alberto Lomnitz) es su padre biológico y, aunque no está seguro de sus orígenes y no habla español, constantemente tiene pesadillas que involucran la frontera con México y una mujer a la que no puede recordar. Rodeado de seres queridos que lo acompañan en su camino del boxeo, desconoce que todo está a punto de cambiar radicalmente por una traición.

11 de enero: Gina Yei #ConTodoElCorazónYMás: gracias a su gran talento para las letras, Gina “Yei” (Didi Romero) ha ganado una beca para estudiar en el reconocido Instituto Musical del Caribe (IMC), ubicado en la isla de Puerto Rico y considerado la cuna del reggaetón y el mejor lugar en el mundo para estudiar música latina. Sin embargo, pronto descubrirá que todo es más complejo de lo que creía, y encontrará grandes rivalidades.

18 de enero: su debut en la escena musical. Después de dejar su marca en Asia, Super Junior se convirtió en un grupo de música conocido a nivel mundial. Super Junior: The Last Man Standing muestra el detrás de escena de la banda y sus integrantes, y ofrece a la audiencia una nueva perspectiva de la industria del k-pop.

20 de enero: Sharkfest: ¡National Geographic celebra una década de contenido sobre tiburones con Sharkfest! La audiencia de Disney+ podrá disfrutar de más de 15 títulos estreno sobre los increíbles depredadores más temidos de la naturaleza que demuestran que la realidad supera a la ficción.

Los especiales que estrenan en enero en Disney+

13 de enero: Avatar: The Deep Dive - A Special Edition of 20/20: un vistazo a una de las secuelas más esperadas de la historia del cine con el director ganador del Oscar® James Cameron y su impresionante reparto.

27 de enero: Elton John Live: El show despedida: en este especial se conmemora una noche que marcó un antes y un después en la historia de la música. Transmitido el 20 de noviembre en tiempo real por Disney+ desde el Dodger Stadium, el concierto dio a más de cincuenta mil fans en persona y a incontables admiradores de todo el mundo la oportunidad única de experimentar los éxitos de los últimos 50 años.

FS