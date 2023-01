Hayao Miyazaki: Cinco películas para festejar su cumpleaños

Este día cumple 82 años el legendario director japonés Hayao Miyazaki (1941), y como uno de los mayores genios en la historia del cine de animación –y un aguerrido defensor de las técnicas tradicionales–.

Su filmografía cuenta con algunas películas ya consideradas clásicas y, además, es el máximo referente de Studio Ghibli, los estudios que fundó y hoy día representan lo mejor del mundo en su género.

Ahora, aunque hace apenas unos años anunció su retiro, todo indica que tal decisión no ha sido definitiva y, como en otras ocasiones, no tardó en formalizar su regreso y así como encabezó la realización del corto ‘Kemushi no Boro’ (2018), es también corresponsable por el largometraje ‘¿Cómo vives?’ (2023), cuyo estreno se espera en el verano de este año en Japón. Mientras eso pasa ¿por qué no recordar cinco de sus mejores trabajos?

‘Porco Rosso’ (1992)

Reconocido como una de las películas más raras del director, ‘Porco Rosso’ tiene como protagonista a Marco, condenado a vivir como un cerdo como castigo por sobrevivir un combate de la segunda guerra mundial. Así, se llama Porco y se convierte en un caza recompensas y frustra las acciones de unos piratas aéreos quienes, para acabar con él, contratan para ello a un sicario. Es una cinta inusual por su nivel de detalle pero exhibe sus temas recurrentes: el romance y la aviación.

-‘El Viaje de Chihiro’ (2001)

Es la adaptación de ‘Alicia en el país de las maravillas’ vista por Miyazaki. Chihiro es una niña que, con sus padres, llegan a un mundo fantástico en el que sólo hay sitio para los dioses de primera y segunda clase. Cuando convierten en cerdos a sus padres, Chihiro encara el reto de combatir a espíritus malignos. Con todo, es una fábula –que ganó un Oscar a Mejor película de animación– que no teme explorar temas oscuros e inquietantes.

-‘Mi Vecino Totoro’ (1988)

Se dice que es la película más icónica del director, un poco por culpa del personaje “Totoro”, un conejo/gato gigante y mágico; lo cierto es que la película consagró a Miyazaki en el mundo como un genio de la animación, un creador más preocupado por incluir momentos contemplativos y espirituales que momentos de absurda actividad visual. La historia sigue a una familia que durante la posguerra en Japón se retira al interior (por la enfermedad de la madre), donde descubren el mundo mágico de la naturaleza.

-‘El increíble castillo vagabundo’ (2004)

Se consideran la cinta más desafiante en la carrera de Miyazaki. No sólo por ser la adaptación de una novela compleja (de Diana Wynne Jones), sino porque además fue su siguiente proyecto después de la muy premiada ‘El viaje de Chihiro’. Quizá para algunos la historia de la joven convertida en anciana no tiene el encanto de la película anterior, pero es un hecho que exhibe la destreza técnica del director y una densa –aunque visualmente atractiva– carga simbólica.

-‘Princesa Mononoke’ (1997)

La película apenas cumplió 25 años y no parece envejecer. Los personajes y criaturas de otro mundo sirven aquí para tratar temas concretos y muy reales; hay un claro mensaje ecologista y antibelicista. La historia cuenta de un joven guerrero desterrado de su pueblo a quien maldicen; viaja a la tierra de los espíritus del bosque, conoce (y se enamora) de la princesa, pero se halla en medio de una guerra en la selva.

Aunque parezca una película infantil, los personajes son muy complejos y muestran una imagen ambivalente del bien y el mal, en la que tal vez se la mejor expresión de Miyazaki de inventiva visual.

FS