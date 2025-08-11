Semana con semana, Disney+ presenta nuevos estrenos de series y películas pertenecientes a sus diversas marcas. En su plataforma, los usuarios pueden disfrutar de un amplio catálogo que abarca contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, así como deportes en vivo a través de ESPN.Disney Plus ofrece tres tipos de suscripción: el plan Estándar con anuncios, con un precio de $149 pesos, el Estánder, que tiene un costo de $249 pesos mensuales o $2,089 pesos anuales, y el plan Premium, con un precio de $319 pesos mensuales o $2,679 pesos anuales.Existen diferencias entre los tres planes en cuanto a la calidad del video y el audio, así como en el número de dispositivos que se pueden usar para transmitir contenido de manera simultánea. Esto permite que cada suscriptor elija el plan que mejor se ajuste a sus necesidades de uso.A continuación, te presentamos los estrenos que llegarán a Disney+ de la semana del 12 al 18 de agosto:Tres superhéroes brillantes —Iron Man, Ironheart e Iron Hulk— unen fuerzas utilizando sus trajes de hierro para resolver problemas y proteger la ciudad. Cada uno aporta habilidades únicas, y todos operan desde su base, los Cuarteles de Hierro, donde colaboran con Vision y el valiente Iron Pup. Cuando una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, una joven y un grupo improvisado de soldados tácticos hacen un descubrimiento crucial que los enfrenta directamente con la mayor amenaza del planeta. Sigue la historia de una mujer atrapada en sus propios conflictos mientras enfrenta una investigación policial llena de giros inesperados. Serie documental en la que el actor Chris Hemsworth explora cómo vivir mejor y por más tiempo, enfrentando desafíos físicos y mentales extremos. Acompañado por expertos y sus seres queridos, se propone superar sus propios límites y combatir enfermedades asociadas al envejecimiento. La serie aborda temas como la regeneración celular, el fortalecimiento físico, la resiliencia mental y la mejora de la memoria, en busca de estrategias para optimizar la salud y el bienestar a lo largo de la vida. SV