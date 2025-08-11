Semana con semana, Disney+ presenta nuevos estrenos de series y películas pertenecientes a sus diversas marcas. En su plataforma, los usuarios pueden disfrutar de un amplio catálogo que abarca contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, así como deportes en vivo a través de ESPN.

Disney Plus ofrece tres tipos de suscripción: el plan Estándar con anuncios, con un precio de $149 pesos, el Estánder, que tiene un costo de $249 pesos mensuales o $2,089 pesos anuales, y el plan Premium, con un precio de $319 pesos mensuales o $2,679 pesos anuales.

Existen diferencias entre los tres planes en cuanto a la calidad del video y el audio, así como en el número de dispositivos que se pueden usar para transmitir contenido de manera simultánea. Esto permite que cada suscriptor elija el plan que mejor se ajuste a sus necesidades de uso.

A continuación, te presentamos los estrenos que llegarán a Disney+ de la semana del 12 al 18 de agosto:

Iron Man y sus increíbles amigos (12 de agosto)

Tres superhéroes brillantes —Iron Man, Ironheart e Iron Hulk— unen fuerzas utilizando sus trajes de hierro para resolver problemas y proteger la ciudad. Cada uno aporta habilidades únicas, y todos operan desde su base, los Cuarteles de Hierro, donde colaboran con Vision y el valiente Iron Pup.

Alien: Earth - Temporada 1 (12 de agosto)

Cuando una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, una joven y un grupo improvisado de soldados tácticos hacen un descubrimiento crucial que los enfrenta directamente con la mayor amenaza del planeta.

Quebranto - Temporada 1 (15 de agosto)

Sigue la historia de una mujer atrapada en sus propios conflictos mientras enfrenta una investigación policial llena de giros inesperados.

Sin límites con Chris Hemsworth - Temporada 2 (15 de agosto)

Serie documental en la que el actor Chris Hemsworth explora cómo vivir mejor y por más tiempo, enfrentando desafíos físicos y mentales extremos. Acompañado por expertos y sus seres queridos, se propone superar sus propios límites y combatir enfermedades asociadas al envejecimiento. La serie aborda temas como la regeneración celular, el fortalecimiento físico, la resiliencia mental y la mejora de la memoria, en busca de estrategias para optimizar la salud y el bienestar a lo largo de la vida.

