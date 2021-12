Disney+: ¿Cuándo se estrena Eternals en la plataforma?

A unos días del estreno de “Spider-Man: No way home” en cines mexicanos, muchos todavía no pueden contener el furor de los estrenos de Marvel de estas semanas llenos de nuevos episodios con “Hawkeye” y la emoción por la aparición de los “Celestiales” en “Eternals.

Tras esto, Disney+ anunció que la película protagonizada por Salma Hayek y Angelina Jolie “Eternals” llegará a su plataforma el próximo 12 de enero para todos los suscriptores.

¿De qué trata "Eternals"?

La película dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao ofrece un recorrido por 7 mil años de historia de la humanidad con toda la acción de Marvel Studios. Estos misteriosos héroes protegen la tierra y a su civilización de los “Desviantes”, sin embargo, una tragedia inesperada los obligará a intervenir en la extinción de la humanidad.

La película incluye un gran reparto con artistas como Richard Madden como el todopoderoso “Ikaris”; Gemma Chan como “Sersi”, la enamorada de la humanidad.

Kumail Nanjiani como “Kingo”, que tiene poderes cósmicos; Lauren Ridloff como la superveloz “Makkari”; Brian Tyree Henry como el inteligente inventor “Phastos”; Salma Hayek como la líder sabia y espiritual “Ajak”; Lia McHugh como “Sprite”, la eternamente joven, pero de alma vieja; Don Lee como el poderoso “Gilgamesh”; Barry Keoghan como el ermitaño “Druig”; y Angelina Jolie como la guerrera feroz “Thena”. Kit Harrington interpretará a “Dane Whitman”.

Hay que recordar que antes de su estreno el pasado 5 de noviembre, “Eternals” fue duramente criticada por medios y revistas especializadas, colocándola como una de las peores películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), No obstante, tras el estreno al público, emocionó tanto que, incluso, fue la película más buscada en Google este 2021.

AC