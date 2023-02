"Ant-Man and The Wasp: Quantumania" inició la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), lo cual representará un parteaguas en las vidas de nuestros superhéroes favoritos.

Como en cada película del UCM, hay "guiños" a personajes y otras producciones de Marvel Studios, y "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" no es la excepción

A continuación, conoce las referencias más importantes al UCM en "Ant-Man and The Wasp: Quantumania". Cuidado, que hay spoilers por delante.

1) Ant-Man es confundido con Spider-Man

En una de las primeras escenas de Ant-Man and The Wasp: Quantumania se lo ve a Scott Lang/Ant-Man disfrutando de su nueva y tranquila vida.

Pero para su sorpresa, él no es tan famoso como cree, ya que el dueño de una cafetería lo confunde con Spider-Man, otro personaje que se ha unido al campo de batalla junto a los Vengadores ante la amenaza que significaba Thanos.

2) Kang piensa que Ant-Man es Thor

El primer encuentro entre Ant-Man y Kang el Conquistador tiene una referencia al UCM.

Scott le dice al villano que él es parte de los Vengadores, y Kang le pregunta si es “el del martillo”. En ese momento, el personaje interpretado por Paul Rudd le explica que él lo está confundiendo con Thor.

3) Capitán América y Rocket Raccoon son nombrados en Ant-Man and The Wasp: Quantumania

La nueva producción de Marvel Studios tiene otras escenas en donde personajes del UCM son nombrados.

Por ejemplo, Scott se refiere tanto a Capitán América como a Rocket Raccoon en distintos momentos de la película.

