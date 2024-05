Diseño de uñas de Luis Miguel, el VIDEO que se viralizó en redes

La creatividad de los fans por hacer lo que sea por sus artistas favorito sorprende dentro de redes sociales y más por tratar de tenerlos lo más cerca posible .

Fue en TikTok que se viralizó un video del proceso del diseño de uñas de una manicurista sobre el “Sol de México”, Luis Miguel .

Al video, que ya supera los 80 mil vistas, los fanáticos reaccionaron y borbardearon de comentarios acerca del deseo por realizarse el mismo diseño en sus uñas: “ Cuando me vaya al concierto de Luis Mirey, no dire nada… pero habrá señales” , mientras que otros comentaron su admiración hacia el cantante pero no lo vieron como opción el realizárselo y traerlo consigo; “Soy fan de Luis Miguel, me fascinan sus canciones pero en mis uñas, señales nunca habrá”.

@pennynail ��Aprendé a hacer decals (calcos) DE LO QUE QUIERAS, y armar tus sets de press on o aplicarlos en salón, ¡anotate en nuestro taller! �� �� Taller de DECALS Artesanales (grabado REPLAY) ✨No es necesario tener conocimiento previo. ✨Foro para realizar todas las consulta que necesites. Además… ��tenemos taller de PRESS ON NAILS para armar tus sets ��te enseñamos todo lo que necesitás para iniciarte en este actividad en nuestro Curso de MANICURÍA PROFESIONAL Toda la información se encuentra disponible en nuestra web (link en perfil)@Luis Miguel ♬ Ahora Te Puedes Marchar - Luis Miguel

En la grabación de tan sólo 15 segundos muestra paso a paso del diseño de uñas, en donde monta una calcomania de la imagen del artista, en otra uña se puede leer el nombre grabado de Luis Miguel y finaliza con un encapsulado por un esmalte transparente haciendo resaltar al cantante.

Tour de Luis Miguel en México

Recientemente, el cantante Luis Miguel dio a conocer nuevas fechas para su Tour 2024 por México, por lo que sus fans han vuelto a demostrar su admiración por el artista que se ha convertido en un todo un icono.

Te puede interesar: Con memes responden fans a la ruptura de Cazzu y Nodal (FOTOS)



* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MQ