Diego Nájera, talento mexicano en Hollywood

Apasionado por el cine desde su adolescencia, Diego Nájera se consolida como uno de los tapatíos que abre camino en Hollywood, siendo uno de los talentos mexicanos que al interior del Teatro Dolby, en Los Ángeles, el pasado 27 de marzo, esperó con emoción la presentación y reconocimiento de los filmes ganadores de la edición 94 del Premio Oscar, en los que su cortometraje “Please Hold”, en el que fue productor junto a Marc Mounier, fue nominado en la categoría de Mejor cortometraje de ficción.

Aunque la estatuilla fue otorgada a otro cortometraje, Diego Nájera resalta el gran significado de comenzar a explorar las grandes ligas de la meca cinematográfica de Estados Unidos, en donde radica desde hace un par de años tras dejar Guadalajara con la intención de nutrir su formación académica con la maestría en producción, en California.

Con la nominación de “Please Hold” en los Oscares, en donde se retrata cómo un joven latino es arrestado por error en una prisión automatizada sin posibilidad de tener un contacto humano para corregir la situación, Diego Nájera hace un repaso por su trayectoria que ahora lo sitúa como Director de Desarrollo de filmes de ficción de la productora Participant Media (“Roma”, “Spotlight”, “Green Book”), luego de tener su primer acercamiento profesional como programador y productor del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en donde encausó su vocación a la producción, terreno en el que ahora destaca en Hollywood siendo pieza clave en el cortometraje que marca el debut como directora de la mexicoamericana K.D. Dávila, quien refleja los intereses narrativos de una nueva generación de cineastas.

“Fue increíble, no teníamos esa expectativa cuando iniciamos el proyecto hace tres años y medio. Fue un proyecto muy lindo, conocí a la directora, conocía su trabajo como escritora, me dijo que quería dirigir, también estaban mis ganas por apoyar a una latina en la industria de Hollywood, a alguien que tiene una voz distinta y específica para las historias con comedia, con ficción, con un comentario social. Me mandó el guion, así fue el génesis del proyecto”, indica el tapatío Diego Nájera.

Siendo egresado de la licenciatura de Comunicación del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, Diego Nájera detalla que, como en cualquier lugar del mundo, impulsar un proyecto cinematográfico requiere de gran esfuerzo individual y colectivo, por lo que “Please Hold” refleja por mucho su visión sobre cómo se vive el cine y lo qué espera en el futuro.

“Lo increíble de K.D. Dávila como escritora, es que toda la esencia estaba en el guion, ya tenía una idea muy bien formada, una historia entretenida, divertida, pero a la vez tenía ese mensaje la automatización, la deshumanización de las personas en el sistema carcelario de Estados Unidos, los costos que la comunidad latina que enfrenta al ser víctimas, cuando se violentan sus derechos una y otra vez sin tener recursos para buscar justicia real”.

“Please Hold”. Nájera produjo este documental al lado de Marc Mounier. ESPECIAL

Detrás de cámaras

Diego Nájera hace hincapié en la importancia de difundir todas las ramas y posibilidades profesionales del cine, pues así es cómo se apasionó por estar detrás de cámaras, concretamente en la producción, en una de las áreas que son clave para que el proyecto logre arrancar y consolidarse hasta la proyección en la pantalla.

“Como productor, parte del reto no es solo facilitar y dar las herramientas al cineasta para que se pueda realizar, también hay que hacerlo de la manera correcta. El reto es ser muy ingeniosos y creativos con los recursos y las limitaciones que hay para salir adelante, que la historia esté bien contada y dirigida de la mejor manera”.

Considerando que en México hay un potencial gigantesco en el andar cinematográfico, el tapatío resalta los aprendizajes que obtuvo en su paso por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, del que memora las jornadas que le permitieron conocer cómo se formulan proyectos y los espacios de desarrollo de la industria.

“Poco a poco me convertí en productor, comencé como asistente, después como jefe de proyecciones y eventualmente me convertí en uno de los productores del festival, me encargaba de todos los recursos humanos y económicos para supervisar las funciones, de organizar cómo sucedía todo. Esa parte de logística me encantó, encontré mi habilidad para hacerlo, ahí dije que esto era lo mío”.

Con la mira en México

Diego Nájera tiene la convicción de seguir avanzando en la producción con el estandarte mexicano por delante, al referir que la comunidad latina y mexicana en Estados Unidos, aunque aún es minoría respecto a su posicionamiento en la industria, tiene buenos cimientos para impulsar a las compatriotas detrás de cámaras.

“Viendo a mis colegas, hemos obtenido muchas oportunidades, hay una comunidad creciente, creo que quizá tomará más años en que se den más resultados y se vea reflejado en los contenidos e historias que se hacen de manera masiva, que la representación realmente cambie, pero sí hay una generación que viene con fuerza no solo como guionistas o directores, sino también como ejecutivos y productores, quienes son los que pueden ayudar a abrir la puerta, dar los recursos, apostarle a invertir”.

Lo que viene

De manera independiente, Diego Nájera ya tiene en la mira nuevos filmes de ficción independientes: “Bolichicos”, que aborda el inicio de la crisis económica de Venezuela, del director Juan Avella, y uno más sobre legado y mitos del músico Chalino Sánchez y su repercusión cultural, impulsado por el director Jesús Celaya, con apoyo de Sundance.

A la par, Diego Nájera se mantendrá en la promoción que el cortometraje “Please Hold” seguirá teniendo en diversos festivales, tras más de 300 exhibiciones internacionales, para llegar, por ejemplo a Chicago y España, además de estar atento a las posibilidades de que este filme pueda estar disponible en alguna plataforma, pues hasta el momento está habilitado para usuarios de HBO Max en Estados Unidos y Canadá.