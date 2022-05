Día de las Madres 2022: ¿Quién es Denisse de Kalafe, la intérprete de "Señora, señora"?

Cuando llega el 10 de mayo, Día de las Madres, miles de personas dedican distintas canciones a la mujer que las trajo a este mundo como un regalo especial, pero existe una canción en particular que es conocida en todo México, este es el tema de "Señora, Señora", interpretada por Denisse de Kalafe.

Esta canción es tan conocida que hasta en las escuelas es cantada por los niños en los festivales a las mamás, incluso en los centros de trabajo cuando les dedican algún festejo.

Pero, ¿quién es la voz detrás de esta icónica canción?

Denisse de Kalafe es la encargada de interpretar el ya considerado "himno" del 10 de mayo para muchas madres.

Nacida en Brasil y naturalizada mexicana, a sus 72 años vive en una zona cerrada en Holbox, Quintana Roo, donde sigue componiendo canciones y aunque actualmente está alejada de la vida pública y de los grandes escenarios sigue asistiendo como invitada a varios festejos que se realizan en su localidad.

Muy poco se sabe de su vida privada, debido a que la ha mantenido fuera del lente público. Ya en 1978 gracias a uno de sus éxitos llamado "El amor cosa tan rara" le valió ganar el primer lugar del Festival OTI de 1978 pero no fue hasta 1982 cuando saltó a la fama internacional cuando compuso su tema, "Señora, señora", el cual se inspiró y dedicó a su madre.

Letra de "Señora señora"

A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio

A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio

A ti que peleaste con uñas y dientes

Valiente en tu casa y en cualquier lugar

A ti rosa fresca de abril

A ti mi fiel querubín

A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias

A ti mis respetos señora, señora, señora

A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable

A ti mi amiga constante, de todas las horas

Tu nombre es un nombre común, como las margaritas

Siempre mi Poca presencia constante en mi mente

Y para no hacer tanto alarde

Esta mujer de quien hablo

Es linda mi amiga, gaviota

Su nombre es mi madre

A ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio

A ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio

A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar

A ti rosa fresca de abril

A ti mi fiel querubín

A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias

A ti mis respetos señora, señora, señora

Y para no hacer tanto alarde

Esta mujer de quien hablo

Es linda mi amiga, gaviota

Su nombre es mi madre.

Denisse de Kalafe, durante la pandemia COVID

Durante la pandemia la cantante ofreció un concierto por streaming dedicado al personal médico y de limpieza que trabajó haciendo frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

"Hoy hago un en vivo y va a ser un homenaje a todos los enfermeros y médicos, a todas las personas que han seguido en los servicios de entrega a domicilio y a todas las personas que han tenido que hacer los servicios de aseo, pero sobretodo a enfermeras y médicos que trabajan en condiciones deplorables", dijo en aquella ocasión de 2020.

También ofreció un concierto especial para las mamás en donde cantó en maya su éxito "Señora, señora".

"En este concierto voy a cantarlo en maya, aunque sea un pedacito, porque todavía no me atrevo a cantarla toda", señaló entonces.

Contó que durante la pandemia la isla de Holbox, donde vive, estaba cerrada y que sólo estaban los oriundos del lugar, que las medidas de seguridad y salud eran extremas.

Además compartió que en este encierro su creatividad se acrecentó y estuvo preparando un nuevo material discográfico.

"Esta ha sido la parte maravillosa de este encierro, me ha dado todo el tiempo para crear un nuevo reloj interno. Esto me ha hecho volver a la música de una manera relámpago y fascinante. Estoy con una capacidad de creación muy fuerte, tanto así que voy a terminar haciendo una producción que se llamará 'Cuarentena', con las canciones que he escrito en este periodo", dijo.

MF