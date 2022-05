3 Érika Buenfil

Similar a lo ocurrido con Edith González, los primeros años mantuvo en secreto la identidad del padre de su hijo Nicolás, aunque se especulaba que había mantenido una relación con Ernesto Zedillo jr, hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo. Fue en 2008 cuando lo reveló en una entrevista con Inés Gómez Mont en el programa "Ventaneando".

La actriz dijo que el papá de su primogénito nunca había tenido un acercamiento ni interés de participar en la crianza de Nicolás.

"¿Qué si hace falta? Creo que no, pero dicen que siempre falta, pero hasta ahorita no. Yo no le miento, ni jamás le he prohibido, si en algún momento dado él quiere buscarlo", dijo Buenfil sobre la ausencia de una figura paterna en la vida de su hijo.