Día de Muertos 2022: Canciones para honrar la memoria

La festividad de Día de Muertos está en su esplendor, y a pocas horas de que los altares y ofrendas se iluminen por completo en los hogares mexicanos para recibir a las almas de los seres queridos que se han adelantado en el camino, es momento de reforzar ese cariño y añoranza por quienes marcaron momentos especiales en nuestra vida y la música es un elemento que no puede pasar desapercibido en una de las celebraciones y conmemoraciones más significativas para los mexicanos.

No importa si por el ajetreo laboral no has podido colocar un altar de muertos grande o bastante decorado con las tradicionales flores de cempasúchil y papel picado, el recuerdo basta para agradecer los momentos vividos con esos seres queridos que se han marchado, y si deseas aumentar la emotividad de estos días en víspera del 2 de noviembre, a continuación encontrarás algunas de las canciones más populares en Día de Muertos para honrar la memoria de tu legado familiar.

La llorona

Existen sinfín de versiones y estilos de esta icónica canción, por mucho una de las más populares y ancestrales en la cultura mexicana. Esta canción ha pasado por la voz de reconocidas exponentes como Eugenia León, Chavela Vargas, Lila Downs, Ángela Aguilar, Carmen Goett, Daniel Robledo, y hasta una versión especial en náhuatl del Coro Niño Jesús, de la comunidad de San Francisco Altepexi, de Puebla.

Esta canción tiene diversas teorías en su origen y significado. Popularmente se le asocia al contexto de la Revolución Mexicana, pero también han indicios de que la esencia original de la lírica data desde los antiguos pueblos prehispánicos, aunque otras versiones apuntan el tema se concretó y popularizó en la zona del Istmo de Tehuantepec entre Oaxaca y Veracruz, y otros apuntan a que el autor de la letra que hoy se conoce es por el poeta Andrés Henestrosa.

“Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca”. Fragmento popular de la canción “Llorona”.

Hasta la raíz

Esta canción de la cantautora Natalia Lafourcade se ha popularizado en los últimos años como un estandarte emotivo para el Día de Muertos. El tema llegó a las plataformas digitales y la radio en 2015, como parte del álbum del mismo nombre. La lírica de este tema ha brindado un profundo abrazo en el alma a los fans, pues en su narrativa se explora una constante búsqueda al recuerdo, y que pese a cualquier circunstancia y reto de la vida, la memoria de quienes se han marchado permanece intacta y siempre presente.

“Cuando escriba tu nombre en la arena blanca, con fondo azul. Cuando mire el cielo en la forma cruel, de una nube gris, aparezcas tú, una tarde suba una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Y, por más que crezca, vas a estar aquí”. Fragmento de “Hasta la raíz”.

La Calaca

Esta canción se ha transmitido de generación en generación en los mexicanos, y aunque hay bastantes versiones, la esencia de esta letra de mantiene intacta apostando por una narrativa festival y alegre con humor hacia una de las figuras más emblemáticas de Día de Muertos, “La calaca”. Esta canción comenzó a popularizarse en la década de los años 70 en voz de Amparo Ochoa.

“La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones, lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones”. Fragmento popular de la canción “La calaca”.

Antes de que nos olviden

Aunque esta canción fue escrita por Saúl Hernández, líder vocal y principal compositor de la banda mexicana Caifanes, en relación al 2 de octubre, por la matanza de Tlatelolco de 1968, al paso de los años la lírica de este tema también se ha popularizado en el marco del Día de Muertos, como una forma de reclamo social para las familias que lamentablemente viven la angustia y tristeza de tener a familiares y seres queridos desaparecidos por la ola de violencia en México.

La canción se dio a conocer con el lanzamiento del disco “El diablito” (Caifanes II) en 1990, y su letra explora metáforas sobre la memoria y nunca permitir el olvido de quienes fueron asesinados en la Plaza de las Tres Culturas a manos del Gobierno y Ejército Mexicano. A la par de su grito de resistencia y exigencia de justicia y memoria, la canción también ha sido tomada como un himno para recordar a quienes se han adelantado en el camino y reafirmarles que jamás se les olvidará pese a cualquier circunstancia.

“Aunque tú me olvides, te pondré en un altar de veladoras, y en cada una pondré tu nombre y cuidaré de tu alma”. Fragmento de la canción “Antes de que nos olviden”.

Dos coronas a mi madre

¿Quién no escuchó esta emotiva canción en la infancia? Por generaciones esta canción consagrada en la voz de Los Cadetes de Linares, Homero Guerrero y Lupe Tijerina, quienes con su estilo norteño, crearon esta lírica donde se habla de una sentida visita al panteón, y como justo lo dice el título de la canción, se llevan coronas de flores a su mamá.

Desde el lanzamiento de este tema en 1975, se ha popularizado en las reuniones familiares y principalmente en los cementerios en donde permiten el ingreso de grupos musicales, de igual forma, la narrativa de este icónico tema norteño suena con fervor el Día de las Madres en México.

“Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti, recordando los momentos que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí a dejarte dos coronas, dos coronas para ti”. Fragmento de “Dos coronas a mi madre”.

Amor eterno

Si otro himno que nos remite a la memoria y la añoranza es “Amor eterno”, canción compuesta por el cantautor Juan Gabriel, el llamado “Divo de Juárez”, quien la escribió en honor a su madre Victoria Valadez, tras su fallecimiento en 1974. Sin importar la fecha, esta canción suele ser dedicada a los padres de familia y abuelos que se ha adelantado, y es común escucharla en el marco de las conmemoraciones de Día de Muertos en México. Existen cientos de versiones de esta canción, siendo las más populares las cantadas por Juan Gabriel y la diva española Rocío Dúrcal.

“Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos”. Fragmento de “Amor eterno”.

FS