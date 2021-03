De cara al Día Internacional de la Mujer el próximo lunes 8 de marzo, la plataforma musical Deezer activará “Women’s Voices”, iniciativa con la que se busca brindar mayor posicionamiento a las intérpretes, cantautoras y creadores de contenido streaming en el ámbito sonoro.

Deezer informó que a través de sus análisis de datos detectaron que en diversos géneros musicales populares las mujeres artistas tienen una representación menor al 10%, además de que los streams globales apuntan a que las mujeres conforman apenas el 4% de los 100 artistas principales de música electrónica; en los géneros de hiphop y rock, apenas un 7 por ciento.

Con el proyecto “Women’s Voices”, se impulsará desde el streaming a las mujeres artistas con sesiones originales exclusivas, playlists seleccionadas, y datos para compartir sobre la participación de la mujer en la industria.

“Las mujeres artistas cuentan con una reducida representación entre las 100 principales listas de música electrónica, hiphop y rock. Datos nuevos provenientes de Deezer, el servicio global de streaming de audio, revelan que apenas el 4% de los 100 artistas electrónicos más escuchados lo conforman las mujeres. Además, las categorías de hiphop (7% de los 100 principales) y rock (también 7%) siguen sin lograr la diversidad de género”.

Deezer –con 16 millones de usuarios activos en 180 países y con 73 millones de canciones- señaló que, dentro de su plataforma, el pop es el género más diverso, dentro del cual el 42% de los principales artistas mundiales reproducidos son mujeres. Sin embargo, dicha representación sigue corta ante una división de género de 50/50.

Deezer compartió que los porcentajes de mujeres artistas entre las 100 canciones principales de géneros clave son los siguientes: Pop (42%), R&B (39%), Soul (26%), Alternativa (15%), Country (15%), Jazz (14%), Clásica (11%), Hiphop (7%), Rock (7%) y Electrónica (4%).

“A partir del próximo 8 de marzo, los usuarios de Deezer tendrán acceso a valiosos detalles dentro de la aplicación, incluida información acerca de algunos de los principales problemas sobre la representación femenina en la industria de la música, además de datos interesantes sobre mujeres artistas. Mediante tarjetas intercambiables, se revelarán datos duros a partir de cifras reales sobre reproducciones en streaming. Esto incluye cómo el año pasado hubo tres veces menos mujeres que hombres entre las 100 principales canciones de Deezer. Todo lo anterior se podrá compartir fácilmente por quienes quieran ser parte activa de esta importante conversación”, detalló la plataforma sonora.

Entre sus principales acciones en apoyo a las mujeres artistas, la plataforma lanzará una nueva colección titulada ‘Women’s Voices’, con Sesiones Originales y playlists seleccionadas en apoyo a mujeres artistas, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

La selección dentro de las sesiones originales incluye la versión de Birdy de ‘A Case Of You’, de Joni Mitchell y al trío The Staves con su interpretación de ‘Cloudbusting’, de Kate Bush. LP interpretará ‘Hello’, de Adele y Foushee nos traerá ‘Drew Barrymore’, de SZA. Más adelante, Dodie también lanzará una versión especial de ‘Oh, what a world’, de Kacey Musgraves.

Además, la nueva serie de playlists “Women behind the music”, promocionará a las compositoras, productoras y artistas que escribieron, produjeron o interpretaron éxitos internacionales: “Cada mujer contará con su propia playlist, con algunos de los temas musicales más conocidos de los que formaron parte. Daremos a conocer a artistas sumamente talentosas, como Tayla Parx, Julia Michaels, Diane Warren y WondaGurl, quienes han sido parte de las canciones favoritas de Ariana Grande, Dua Lipa, BTS, Selena Gomez, Justin Bieber, Linkin Park, Aerosmith, Bon Jovi, Jay-Z, Drake y Rihanna”.

La música electrónica también tendrá un lugar prominente en el canal con una serie de playlists para promover a las mujeres artistas de la música electrónica. Además, mujeres como Celine Dion, Sia, Olivia Newton-John y Sharon Van Etten serán las creadoras de playlists exclusivas en alta fidelidad (sonido HiFi).

En el canal, las mujeres realizadoras y conductoras de podcasts, también tendrán su lugar especial. Los fans tendrán la oportunidad de disfrutar una selección de programas y una variedad de temas, como los que se abordan en los podcasts ‘Therapy for Black Girls’, ‘Woman’s Hour’ y ‘The Guilty Feminist’.

“Todos conocemos los problemas de diversidad que se presentan en la industria de la música, y el camino que aún debemos recorrer en este sentido. En el caso de las mujeres, no solamente se les paga menos de lo que se debería, sino que además se reproducen menos sus temas, y representan menos del 20% de lo escuchado en más de la mitad de nuestros géneros más populares. Buscamos impulsar a las mujeres artistas y darles oportunidades de brillar en nuestra plataforma. Es por ello que, en adelante, la colección ‘Women’s Voices’ tendrá un lugar permanente en Deezer”, indicó Kim Weaver, Head of Global Music Programming de Deezer.

Las 20 mujeres más escuchadas en México en 2020:

Billie Eilish, Shakira, Dua Lipa, Ariana Grande, Danna Paola, Gloria Trevi, Lady Gaga, Tones and I, Becky G, Jenni Rivera, Taylor Swift, Yuridia, Katy Perry, Mon Laferte, Rosalía, Ana Gabriel, Selena, María José, Doja Cat y Adele.

Las 20 mujeres más escuchadas globalmente de 2020:

Billie Eilish, Dua Lipa, Lady Gaga, Ariana Grande, Aya Nakamura, Tones and I, Rihanna, Beyoncé, Sia, Taylor Swift, Doja Cat, Ava Max, Céline Dion, Anitta, Katy Perry, Shakira, Adele, Lana Del Rey, Selena Gomez, Alicia Keys,

En México, las 20 principales canciones internacionales de mujeres más escuchadas en 2020 fueron:

*Tones and I (Dance Monkey), Dua Lipa (Don't Start Now // Break My Heart // Physical), Billie Eilish (Bad Guy // Lovely // Everything I wanted), Rosalía Con altura (feat. El Guincho) // Yo x Ti, Tu x Mi), Lele Pons (Se te nota) Danna Paola (Mala Fama // Oye Pablo // Sodio), Becky G (Cuando te besé), Doja Cat (Say So), Shakira (Me gusta), LP (Lost On You), Cardi B (I Like It), Ariana Grande (7 rings) y Natti Natasha (Criminal).

Los 20 principales podcasts más reproducidos en 2020 de conductoras y realizadoras:

‘Happy Mum, Happy Baby’, ‘About Race with Reni Eddo-Lodge’, ‘No Limits with Rebecca Jarvis’, ‘The Receipts Podcast’, ‘Women Like Us’, ‘The Guilty Feminist’, ‘My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark’, ‘Girls Gotta Eat’, ‘2 Dope Queens’, ‘Oprah’s SuperSoul Conversations’, ‘Encyclopedia Womannica’, ‘Chasing Cosby’, ‘Joyce Meyer Radio Podcast’, ‘The High Low’, ‘Katie Piper's Extraordinary People’, ‘Feminists Don’t Wear Pink’, ‘Caliphate’, ‘The History Chicks’, ‘On Being with Krista Tippett’, ‘Woman's Hour’.

Para saber

El análisis de los datos de streaming de Deezer de los 100 artistas masculinos y femeninos más escuchados en todo el mundo en los últimos 12 meses se basó en la representación de género, incluyendo bandas exclusivamente de mujeres y artistas femeninas (las bandas de género mixto fueron excluidas), llevándose a cabo en géneros clave en todo el mundo.

