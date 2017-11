Desde sus inicios, "Liga de la Justicia" emociona con sus aventuras

Fue en 1940 cuando inició la gran aventura con el nombre de "Sociedad de la Justicia de América", dos décadas posteriores finalmente apareció la "Liga de la Justicia de América"; así, debieron transcurrir 77 años para llevarla a la pantalla grande y la expectativa es alta.

En los primeros minutos de este viernes, la audiencia en los cines mexicanos podrá ser testigo de la primera película de la "Liga de la Justicia" bajo la dirección de Zack Snyder, quien con anterioridad trabajó para DC Comics.

La actual alineación une la fuerza de seis superhéroes: "Batman" (Ben Afflek), "Superman" (Henry Calvin), "Mujer Maravilla" (Gal Gadot), "The Flash" (Ezra Miller), "Aquaman" (Jason Momoa) y "Cyborg" interpretado por el actor Ray Fisher.

La historia en cine, presenta el plan de acabar con la humanidad como se conoce y llevarla a tiempos primitivos orquestado por el villano "Steppenwolf", intento que será frustrado gracias a que "Batman" se dio a la tarea de unir la "Liga de la Justicia".

Pero para llegar al Séptimo Arte, primero Gardner Fox y Sheldon Mayer tuvieron que crear la "Sociedad de la Justicia de América" en 1940, que vio su debut impreso con los personajes de "Doctor Fate", "Hombre Halcón", "Linterna Verde", "Sandman", "El Espectro", "Hourman" y "Flash".

Más tarde DC Comics les daría la tarea a Gardner Fox y a Mike Sekowsky de revivir la Sociedad. Ellos se inspirarían en la palabra "League" de varias franquicias deportivas y crearían el nombre de "Justice League of America", junto a una nueva composición de superhéroes.

La nueva "Liga de la Justicia de América" hizo su aparición en la serie de comics "The brave and the bold" número 28 en 1960. Presentando a "Aquaman", "Batman", "The Flash", "Linterna Verde", "Martian Manhunter", "Superman" y "Mujer Maravilla" como miembros.

Reporta el medio especializado Variant Comic, que a pesar de que en este número "Batman" y "Superman" hicieron su aparición comointegrantes, no estuvieron involucrados en la historia principal.

Según información de The Hollywood Reporter, la historia pronto se mudaría de "The brave and the bold" a su propia historieta que resultaría todo un éxito, mismo que atraería a Marvel a competir con "Los 4 fantásticos".

En 1986, ante la aparición de equipos como "Titans" y los "X-Men" de Marvel, el comic "Liga de la Justicia de América", que tuvo 261 ediciones, fue cancelada, hecho que no duraría mucho pues en sólo meses se lanzaría la "Liga de la Justicia".

Bajo la guía de los escritores Keith Giffen y J.M. DeMatteis apareció el nuevo ciclo llamado inicialmente "Justice League", después fue retitulado "Justice League International", que ofrecía un poco de comedia en el mercado de los comics, algo nuevo para ese entonces.

En 1993, la ahora comedia sufre otra cancelación, pero sólo cinco meses después DC pone al mercado la "JLA" (Justice League of America) y junto a ella una reunión de los miembros originales que no se veía desde una década atrás, esta vez con un enfoque serio, aun así las ventas disminuirían lentamente.

Dos versiones más se lanzarían: "Liga de la Justicia de América Vol. 2" en 2006 y finalmente en 2011 la "Liga de la Justicia".

Su presencia en la televisión sucedió en 2001, cuando la cadena Cartoon Network produjo la serie animada de "Liga de la justicia" con "Superman", "Batman", "Mujer Maravilla", "Flash", "Detective Marciano", "Linterna Verde" y "La Chica Halcón".

Continuaría su estancia en la pantalla chica bajo el nombre de la "Liga de la Justicia Ilimitada" en 2004 y hasta 2006. El medio Variety publicó que diez años más tarde, la misma cadena de TV ordenaría una nueva animación de la serie titulada "Justice League Action", esta vez con más personajes:

Liderada por "Superman", "Batman" y "Wonder Woman", mientras que en sus episodios va rotando a miembros como "Shazam", "Firestorm", "Booster Gold", "Lobo", "Hawkman", entre otros.

Fue hasta 2017 que Warner y DC Comics entregaría la "Liga de la Justicia" a las salas de cine, incluso cuando "X-Men" y "Los 4 fantásticos" de Marvel ya se habían lanzado en largometraje.

Para su primer fin de semana de estreno, el medio ECartelera, que dedica su labor a los números de taquilla, prevé que, sumando los datos de las entradas en preventa y estimaciones en la taquilla del primer fin, los ingresos podrían superar los 325 millones de dólares en Estados Unidos, posicionándose así por encima del "Escuadrón suicida".

