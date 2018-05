Derbez no llamó "chairos resentidos" a quienes quisieron boicotearlo

El actor y comediante Eugenio Derbez habría enviado un tuit para celebrar que dos millones de personas asistieron al estreno de su nueva película, Hombre al agua, “a pesar del ‘boicot’ de un montón de chairos resentidos” y para anunciar que apoyaría al candidato presidencial Ricardo Anaya. Pero el tuit es falso.

Esta publicación falsa ya tiene más de 21 mil interacciones en redes sociales, más de las que ha obtenido un tuit real, enviado el 11 de mayo por el actor, en el que el actor agradeció el éxito de su película sin hacer ninguna referencia política ni electoral.

Gracias, gracias, gracias!!! Casi 2 millones de personas fueron ayer a ver #HombreAlAgua en México. Estamos felices porque en un solo día ya somos primer lugar en taquilla. Mi trabajo es para ustedes. // @OverboardMovie is the #1 movie in Mexico thanks to my raza. pic.twitter.com/cnqCyfsqOO — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 11 de mayo de 2018

Este tuit verdadero lleva 17 mil interacciones.

En el caso del tuit falso, Derbez aparece con los candidatos de la coalición Por México al Frente, Samuel García, Luis Donaldo Colosio y Agustín Basave, y tiene el logo del Movimiento Ciudadano a sus espaldas.

El mensaje completo fue publicado en la página de Facebook Amor a México, y dice así: “¡2 millones en el estreno de #HombreAlAgua en México! Todo a pesar del "boicot" de un montón de chairos resentidos. Tenía duda de si #AMLO era la mejor opción, pero viendo la censura e intolerancia que promueve, ya no tengo dudas. Yo voy con @RicardoAnayaC aunque les duela”.

En realidad, la imagen fue tomada en las instalaciones de Radio Fórmula, días antes, como se puede apreciar en la imagen original, como también pudo confirmar Luis Roberto Castrillón, periodista de El editor de la Semana.

El tuit original de Derbez contiene una imagen en la que aparece el actor con cara de sorpresa y el mensaje: “Mi cara cuando supe que le ganamos a Avengers”.

El origen del boicot

La publicación falsa profundiza la polémica generada la última semana, después de que Derbez dijera en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que no había decidido por quién votar y que no estaba seguro de que el candidato Andrés Manuel López Obrador fuera la mejor opción. “Yo estoy con dudas porque no estoy seguro que López Obrador pueda ser la mejor opción y, en general, la gente está votando por el menos peor y no creo que eso sea bueno para el país”, señaló en esa ocasión.

Varios usuarios en redes respondieron a la declaración del comediante con un llamado al boicot a la película de Derbez con el mensaje “no creo que ver su película sea la mejor opción”.

El actor respondió al llamado de los usuarios en una entrevista posterior con Joaquín López Dóriga, en la que aclaró que lo único que había dicho es que aún no decidía su voto y lamentó las reacciones que eso había generado. “Yo nada más comenté que no estoy seguro por quién votar; como creo, la mayoría de los mexicanos tenemos dudas. Yo sólo dije que no estaba seguro y eso habla de la intolerancia que estamos teniendo como país (...) Que mal que como país seamos tan intolerantes y en lugar de estar unidos para encontrar cual es el mejor candidato, estemos tan desunidos”, añadió.