Derbez cae al agua y el éxito lo salpica por todas partes

El éxito de “No se aceptan devoluciones” le sigue dando frutos a Eugenio Derbez y es que después de que este filme se convirtiera en la película en español más vista en la historia en Estados Unidos, ejecutivos de MGM le ofrecieron al mexicano hacer el remake de la cinta de 1987 “Overboard” (“¡Hombre al agua!”): “Yo me emocioné muchísimo, recuerdo que estaba enamorado de Goldie Hawn —actriz de la historia original—. Era una de mis películas favoritas; así que decidí entrarle al proyecto. Empezamos a trabajar en el guion y, como yo iba como productor también, además de ser el protagonista, nos dieron permiso de hacer nuestra magia. Nos dijeron ‘queremos que conecte con el público latino’, así que haznos una adaptación del guion y los platicamos”, comparte en entrevista.

Cabe señalar que más allá de una comedia, “Overboard” presenta varios momentos emotivos y es que Derbez asegura que él no sólo quiere hacer feliz a la gente; también le interesa tocar su corazón: “Fue lo que logró ‘No se aceptan devoluciones’ en su momento; te hacía sentir, te hacía pensar; la gente salía muy emocionada por el final. En el caso de ‘¡Hombre al agua!’ apostamos por eso también, que deje un mensaje y al final toque el corazón. Ese es el cine que me gusta ver y me gusta hacer”.

—Eugenio, con tu papel en “Hombre al agua” buscas erradicar los estereotipos latinos en Hollywood, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu aportación?

—“Estoy tratando de hacerlo, de luchar por cambiar los estereotipos y esta película es la mejor muestra, cambiamos los roles porque en la original la millonaria es la ‘gringa’ y el pobre es un carpintero y ahora estaba en mis manos hacer ese cambio en los estereotipos; ahora, el millonario —rol que él interpreta— es el mexicano y la ‘gringa’ es la que está limpiando los pisos, fue con toda la intención de dignificar la imagen de los latinos”.

—La versión original de ‘Hombre al agua’ se filmó en 1987, ¿qué cambios hicieron en el guion para modernizarla y adaptarla, para que no se perdiera la esencia original?

—“No fue fácil, cuando tratas de hace una película actual te encuentras con que el mundo va cambiando de una manera vertiginosa. En la cinta original, la millonaria desaparece y no la encuentran; hoy en día que una persona desaparezca es imposible por toda la tecnología que hay con celulares, GPS, ahí están los detalles que la hacen fresca”.

—En “Overboard” aparecen varios actores mexicanos de renombre haciendo, literalmente, cameos; ¿cuál fue el objetivo?

— “Para esta nueva película tuve la oportunidad de invitar a actores mexicanos —Jesús Ochoa, Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Omar Chaparro, Adrián Uribe, Édgar Vivar y Fernando Luján—; todos tienen un nombre enorme. Estoy muy agradecido con todos ellos por haber aceptado la invitación directa que les hice con el fin de mostrarle a Estados Unidos el talento que tenemos en México”.

Al cuestionar a Eugenio sobre la lectura que tiene de la comedia que hace actualmente y los principales cambios que ha tenido que hacer para incursionar en Hollywood, comenta: “He tenido que cambiar mi estilo. Antes jugaba mucho con las palabras, así se basa mi humor, pero en Estados Unidos no conozco bien el idioma; estoy aprendiendo, empezando a hablar en inglés, pero no lo domino como el español, para poder jugar con las palabras; no puedo hacer lo mismo que hacía en México”, finaliza.

El regreso de Anna Faris

Para diversos críticos de cine, la actuación en “¡Hombre al agua!” de la estadounidense de 41 años de edad, quien logró la fama por la saga de “Scary Movie”, marca su regreso al cine y su primer acercamiento directo con el talento latino.

Pero, ¿por qué Derbez apostó por ella? “Anna fue nuestra primera opción. Es muy parecida a Goldie Hawn. Nos llamaba mucho eso la atención; incluso, durante el rodaje. No sólo por la belleza, sino por la capacidad para manejar la comedia. Es muy fresca, diferente a las actrices cómicas de Hollywood”.

Al pendiente de la salud de Adrián Uribe

Esta semana trascendió que el comediante y amigo de Eugenio, Adrián Uribe, ingresó al hospital por una oclusión intestinal, por lo que sin falta ya lo fue al ver al hospital: “Lo fui a visitar en cuanto llegué a México, hace tres días; lo vi en el hospital. Estuve platicando con su familia, porque él está en terapia intensiva, está delicado, no quisiera decir información que no me corresponde, eso es de la familia. Está delicado, creo que está estable, no está nada fácil, está más complicado de lo que pensábamos”, compartió.

¿Qué sigue para Eugenio?

Sin duda, la agenda de Derbez para lo que resta del año está más que saturada, pues está a la espera de los estrenos de “El cascanueces y los cuatro reinos” de Disney y “El Complot Mongol” de Sebastián del Amo. En dichos filmes aparecerá en roles que no tienen nada que ver con lo que el histrión tiene acostumbrado a su público: “A ningún actor nos gusta que nos encasillen. Disfrutamos la oportunidad de interpretar diferentes personajes. En el caso de ‘El Complot Mongol’, Del Amo me invitó a hacer este personaje que es una especie de villano, algo muy interesante. Por otro lado, imagínense el honor de estar en una película de Disney a lado de Morgan Freeman, Helen Mirren, Keira Knightley. Filmamos en Londres el año pasado. Fue como regresar a mis orígenes, porque en la cinta salgo caracterizado. Me acordé de mis sesiones de caracterización por tres horas para hacer el ‘Longe Moco’. Ya verán el personaje de ‘El cascanueces’”.