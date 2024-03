Denuncian discurso de Glazer en los Óscar

Creativos, ejecutivos y trabajadores judíos de Hollywood han firmado una carta denunciando el discurso que dio Jonathan Glazer en los pasados premios Óscar. La lista que cuenta con más de 450 trabajadores de la industria cuenta con nombres de la talla de Debra Messing, Tovah Feldshuh, Gary Barber, Gail Berman, Amy Sherman-Palladino, Eli Roth, Rod Lurie, Lawrence Bender, Amy Pascal, Hawk Koch, Sherry Lansing, entre muchos otros. Glazer no ha dado declaraciones respecto a ello.

La película "The Zone of Interest" se llevó el Óscar a mejor película internacional y el discurso de su director fue el momento más tenso y polémico de la pasada ceremonia de la entrega de premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Glazer trajo a colación el tema del conflicto Israel Palestina debido a que su película está centrada en el holocausto de la segunda guerra mundial. Mencionó que las películas y el arte no fungen tanto como de señalar a los actores pasados, sino de encontrar las repercusiones y similitudes de los problemas en el presente.

Sin mencionar ni señalar, Glazer logró hablar de la deshumanización de la situación en ese territorio de medio oriente, da igual si las víctimas son de Israel o se encuentran en Gaza. Las palabras del director ganador fueron acompañadas por los aplausos de unos pocos en el Dolby Theatre de California, sin embargo, su impacto tuvo mucha repercusión y su recepción dividió a expectadores en dos bandos confrontados.

Del lado de Glazer están Mark Ruffalo, Asif Kapadia y Jesse Peretz, sobre todo porque el director de "La zona de interés" fue el único que aprovechó el micrófono internacional para hablar del conflicto.

OB