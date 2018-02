Demi Lovato se reúne con Wilmer Valderrama

La cantante Demi Lovato se reunió con su ex novio, el actor Wilmer Valderrama, para almorzar en un restaurante mexicano.

El portal "TMZ" publicó una fotografía de ambos, captada el sábado.

Demi y Wilmer convivieron de manera muy amistosa, aunque ninguno ha confirmado que hayan retomado su romance.

La cantante y el actor sostuvieron una relación amorosa desde 2010 y hasta 2016.

Tras su ruptura han mantenido una relación amistosa, como lo dejó claro Lovato al compartir una imagen en Instagram el año pasado en la que escribió "Mejores amigos, no importa qué".

"Aún amo a Wilmer. No sé si lo perderé por el resto de mi vida… Creo que mi corazón siempre está con Wilmer. Creo que estaba con Wilmer y creo que lo estará. No compartes seis años con alguien sin darle un pedazo de tu corazón… Estoy segura de que no voy a conocer alguien que se compare a él", dijo la cantante el año pasado en su documental "Demi Lovato: Simply Complicated".

