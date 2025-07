Del escenario a la página: los libros que todo fan de Ozzy Osbourne debería leer

Por su vida y trayectoria más allá de su legado musical, Ozzy Osbourne se convirtió en un personaje profundamente fascinante para el público, la prensa y los escritores. Su historia personal —marcada por el éxito, el exceso, la tragedia, la redención y el humor negro— hizo que su figura trascendiera la música para instalarse en el imaginario colectivo como un ícono cultural complejo y contradictorio.

Por eso, no sorprende que se hayan escrito múltiples libros sobre su vida, su paso por Black Sabbath y su carrera en solitario. Pero más allá de las biografías externas, Ozzy también sintió la necesidad de contar su versión de los hechos. En sus memorias, narra con crudeza, ironía y franqueza lo que fue sobrevivir a décadas de excesos y fama, dejando un testimonio directo e inolvidable sobre lo que significa ser, simplemente, Ozzy. Aquí algunos libros imprescindibles para entender este gran ícono de nuestros tiempos:

"I Am Ozzy" (2010)

Esta es la autobiografía más famosa de Ozzy, contada con su humor característico, brutal honestidad y estilo sin filtros. Relata su infancia en Birmingham, el ascenso con Black Sabbath, su carrera como solista, sus adicciones, sus excentricidades y su paso por la televisión. Es caótico, conmovedor y muy humano. Ganó un premio Literary Achievement en los Guys' Choice Awards. Es considerado esencial para entender al personaje público y a la persona detrás del mito.

Con "I Am Ozzy" el músico ganó un premio Literary Achievement en los Guys' Choice Awards. ESPECIAL

"Trust Me, I’m Dr. Ozzy: Advice from Rock's Ultimate Survivor" (2011)

Este libro nació de una columna que Ozzy escribía en The Sunday Times, donde daba consejos de salud de forma sarcástica y absurda, basados en su experiencia de vida extrema. Mezcla anécdotas con consejos reales (y no tan reales) sobre sobrevivir a las drogas, la fama y el envejecimiento. Es un complemento perfecto a "I Am Ozzy" y muestra su faceta más irónica, casi de antihéroe filosófico del rock.

"Iron Man: My Journey Through Heaven and Hell with Black Sabbath" (2011)

Escrita por Tony Iommi, es la autobiografía del guitarrista y cofundador de Black Sabbath. Ofrece una visión distinta —y más técnica— del ascenso de la banda y su relación con Ozzy. Útil para entender la dinámica interna y los conflictos creativos de una de las agrupaciones más importantes de nuestros tiempos.

"Black Sabbath: Symptom of the Universe" (2020)

Escrita por Mick Wall, es una biografía exhaustiva de la banda escrita por uno de los periodistas de rock más reconocidos. Profundiza en la carrera de Ozzy dentro y fuera de Sabbath, incluyendo su etapa solista, vida personal y carrera televisiva. Aporta contexto histórico y cultural, y es ideal para un análisis más periodístico y menos personal.

Te puede interesar: Fundación Jaime Enrique Michel Velasco busca visibilizar situación en que viven los adultos mayores

"Ozzy Talking" (2002)

Escrito por Harry Shaw, el libro es una recopilación de citas, declaraciones y anécdotas de Ozzy a lo largo de su carrera, reflexiones que permiten “escuchar” a Ozzy narrar eventos decisivos de su vida, todo sazonado con su característico humor y ánimo de sobreviviente. Más ligero, pero muy entretenido para ver su evolución como personaje mediático.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB