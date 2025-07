Este martes 22 de julio fue anunciada la muerte de Ozzy Osbourne, legendario vocalista británico y líder de la banda de rock Black Sabbath, considerada por muchos como la precursora del género heavy metal. La noticia sorprendió al mundo de la música y abrió nuevamente el debate sobre la influencia de la agrupación originaria de Birmingham, Inglaterra, en la cultura musical contemporánea.

Aunque los orígenes del heavy metal pueden discutirse entre los aficionados más acérrimos, para una la mayoría de fanáticos todo comenzó con Black Sabbath. Su estética oscura, los riffs pesados de Tony Iommi, la lírica apocalíptica y la voz ronca de Ozzy Osbourne crearon una marca que cambió para siempre el rumbo del rock.

Pero la influencia de Black Sabbath no solo se escucha. También se lee en los nombres de otras bandas que, como homenaje o inspiración directa, tomaron su nombre de canciones del catálogo de la banda. Esta es una lista con algunos de los casos más conocidos:

Bandas de heavy metal que tomaron su nombre de Black Sabbath

After Forever

Toman su nombre de la canción "After Forever", incluida en el álbum Master of Reality (1971). Esta banda de metal sinfónico se formó en Países Bajos en 1995 y tuvo entre sus filas a la reconocida vocalista Floor Jansen (Nightwish).

Electric Wizard

Inspirados por el tema "The Wizard" (1970), estos británicos son pioneros del doom metal psicodélico. Fundados en 1993, llevan el legado oscuro de Black Sabbath a su máxima expresión.

Sabbath Assembly

Aunque de orientación más conceptual, esta banda formada en Estados Unidos tomó claramente el nombre de Sabbath como punto de partida. Su música mezcla ritual, doom y psicodelia en un estilo único.

Otras bandas influenciadas por Ozzy Osbourne y Black Sabbath

La banda británica Black Sabbath no solo fue punto de partida para el nombre de algunas agrupaciones que surgieron años después, sino que muchos músicos han reconocido que tienen cierta influencia de los originarios de Birmingham.

Witchfinder General

Nombre compartido con una película británica de culto, pero adoptado por una banda clave de la New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM). Su sonido y estética deben mucho a los pioneros de Birmingham. Fue formada en 1979, aunque si nombre no está relacionado directamente con Black Sabbath, tienen gran influencia en sus canciones.

Iron Maiden

La popular banda británica de heavy metal ha reconocido la influencia de Black Sabbath en su música. Iron Maiden llegó a compartir el escenario con los otros en varias ocasiones, como en el festival Ozzfest de 2005. También, en alguna ocasión, el vocalista Bruce Dickinson dijo que la de Ozzy Osbourne fue una de las primeras bandas que lo inspiraron a cantar.

Judas Priest

Otra banda británica, esta liderada por Robert Halford, reconoce que Black Sabbath es una fuerte influencia en canciones como Victim of Changes, The Ripper y Beyond the Realms of Death, además de la técnica del vocalista para cantar.

Smashing Pumpkins

La banda originaria de Chicago, liderada por Billy Corgan, ha reconocido diversas veces la influencia de Black Sabbath, especialmente del álbum Master of Reality, que es considerado como uno de los mejores no del heavy metal sino del rock.

¿Quién fue Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne fue mucho más que el cantante de una banda de rock; es conocido como el rostro más icónico del heavy metal, el "Príncipe de las Tinieblas", y un símbolo de rebeldía musical durante más de cinco décadas. Sus trabajos musicales con portadas oscuras y letras apocalípticas convirtieron a Black Sabbath en la pesadilla de los sectores conservadores y en el refugio emocional de generaciones enteras.

El carismático cantante murió hoy 22 de julio, semanas después de ofrecer su último concierto de despedida con la alineación original de Black Sabbath. Tenía 76 años, pero su legado sigue resonando en cada acorde distorsionado del metal contemporáneo.

