El músico y compositor británico John Michael Osbourne, mejor conocido como Ozzy Osbourne falleció a los 76 años de edad "rodeado de amor", informó este martes su familia en un comunicado . El deceso sucede apenas a unas semanas del concierto de despedida de Black Sabbath "Back to the Beginning" en el que Ozzy tuvo un set como solista y otro liderando a la histórica banda de Heavy Metal.

Murió "rodeado de amor", declaró su familia a The Sun este martes. "Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de amor. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento. Sharon, Jack, Kelly, Aimee y Louis".

La noticia del fallecimiento de Osbourne llega más de cinco años después de que anunciara su diagnóstico de Parkinson en enero de 2020.

Nacido como John Michael Osbourne en Birmingham, Inglaterra, el 3 de diciembre de 1948, fue apodado "Ozzy" en la escuela primaria.

Tuvo una infancia difícil, pero la música le brindó una vía de escape. Nació en el seno de una familia de bajos recursos parte del sector obrero de Inglaterra. A los quince años cometió su primera fechoría y pasó varias semanas en la prisión de Birmingham por un robo del que no pudo pagar la fianza.

Años más tarde logró encontrar el camino de la música. Se reunió con Geezer Butler para formar Rare Breed, un primer proyecto fallido. Sin embargo, llegaron Tony Iommi y el baterista Bill Ward para reinventarse ahora como Earth. Banda que en 1969 tomaría el nombre de Black Sabbath.

El éxito le llegó en 1970 con sus discos "Sabbath" y “Paranoid”, los cuales lograron posicionarse en las listas de popularidad.

No obstante, después de su álbum "Never Say Die!", lanzado en 1978, Ozzy fue expulsado de la banda. Como solista sacó once álbumes de estudio y fundó el festival musical Ozzfest.

En el 2011 tras una larga separación, Black Sabbath se reunió nuevamente con todos los miembros originales, que a excepción del baterista Bill Ward, la banda lanzó un disco llamado "13" y emprendieron giras alrededor del mundo.

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB