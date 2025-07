Nodal y Ángela: Recuento de su primer y polémico año de casados

La historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar está a punto de cumplir su primer año, la polémica pareja celebrará su primer aniversario como esposos... en medio del escándalo.

Los cantantes se casaron en julio del 2024 en una ceremonia privada en Morelos. Lo que parecía ser el momento más feliz de sus vidas, pronto se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo, sobre todo porque ocurrió semanas después de que el mexicano se separara de Cazzu, la madre de su hija.

Desde entonces, han protagonizado una serie de controversias que los han mantenido en el foco mediático y las críticas de los fans.

A continuación, un recuento de las principales polémicas que han marcado su primer año de matrimonio:

Críticas tras su boda. Después de que se filtraran las primeras fotografías de su boda, los ataques comenzaron a inundar las redes sociales. Muchos usuarios se lanzaron en contra de la pareja; comentarios como "¡qué descaro!" y memes masivos reflejaron el enojo del público que, incluso criticaron el maquillaje de la novia y la actitud del novio.

Declaraciones sobre Cazzu: " no se rompió ningún corazón". Con el afán de parar las críticas y dar a conocer su historia junto a Nodal, Ángela ofreció una entrevista a un medio estadounidense en el que, dejó entrever, que Cazzu estaba al tanto del romance y hasta aseguró que ni ella ni su ahora esposo habían roto el corazón de nadie.

Tras estas palabras, Cazzu apareció en un podcast para desmentirla y fue tajante al decir que ella se enteró de la relación de su ex junto con el resto del mundo.

Comparaciones de look con Belinda y Cazzu. Una de las cosas que más ha llamado la atención en este último año, son los cambios de look por los que ha atravesado la cantante . Y es que dejó de lado su característica cabellera corta para colocarse extensiones y lucir una melena larga y abundante. La hija de Pepe Aguilar no se salvó de las comparaciones. Muchos afirmaron que estaba copiando las apariencias de Belinda y Cazzu (exparejas de su esposo), pues apareció con vestuarios y estilos similares a los de las artistas, según el público.

Karol Sevilla y las burlas hacia Ángela. En varias ocasiones, la protagonista de "Soy Luna" hizo burlas hacia la esposa de Christina, usando sus polémicas frases como: "Voy a ser tía" o "fan de su relación". Además, le mandó un mensaje para que evitara hacer comentarios que solo la dejaban mal parada con el público. Aunque posteriormente Sevilla pidió disculpas, también afirmó que no se arrepentía de nada "no solo lo pienso yo, lo piensa todo México", dijo.

Supuestos excesos de Ángela en los palenques de Nodal. Como parte de su rol de esposa, la intérprete de "Qué agonía" se ha dado tiempo para asistir a los eventos importantes de su esposo, incluyendo los palenques en diferentes estados de la República. Sin embargo, en estos shows, Aguilar ha sido captada en varias ocasiones fumando y tomando, lo que ha generado fuertes críticas.

Rumores de embarazo. La premura de su matrimonio hizo que las versiones de un supuesto embarazo comenzaran a circular y se hicieron más fuertes cuando se publicaron, en redes sociales, fotografías de la joven usando una medalla que, supuestamente, se trataba de la imagen de la Virgen de la Dulce Espera, patrona de las mujeres embarazadas. Algo que ella desmintió.

Pepe Aguilar habría comprado premios a su hija. La relación con Nodal afectó la imagen de Ángela frente al público; sin embargo, fue nombrada como Mujer del año y recibió varios premios en estos últimos meses. Medios y usuarios especularon que fue su padre, Pepe Aguilar quien financió los reconocimientos para limpiar la carrera de la cantante. Aunque el propio ranchero lo negó.

Ángela y su parrilla. En diferentes entrevistas, la menor de los Aguilar aseguró que, una de las cosas que mantienen a Nodal perdidamente enamorada de ella es su sazón. Incluso, detalló que viaja con una parrilla para poder cocinarle a su esposo en cualquier momento. Estas palabras generaron burlas y una ola de memes.

MV