Del Toro comparte sus monstruos con Gael García e invitados de lujo

Hace más de 30 años, Guillermo del Toro vendía personalmente los boletos, era chofer y recibía a invitados para la entonces Muestra de Cine de Guadalajara.

"Cuando alguien me pregunta de la colección qué me preocupa más, digo que la llave de la puerta, si no cómo entro"

Y la noche de este miércoles, en un evento privado, retomó en parte esa faceta para ser anfitrión de gente como Gael García Bernal; Daniela Michel, directora del Festival Internacional de Cine de Morelia y la actriz española Marissa Paredes, para presentarles oficialmente la exposición "En casa con mis monstruos".

Al Museo de las Artes, en Guadalajara, también llegó Bertha Navarro, su productora de cabecera, con quien ha hecho "Cronos", "El espinazo del diablo" y "El laberinto del fauno".

"Cuando alguien me pregunta de la colección qué me preocupa más, digo que la llave de la puerta, si no cómo entro", dice bromista Guillermo del Toro, al hablar de su colección de monstruos, que en su casa de Los Ángeles ronda por las tres mil piezas.

"La pieza más bonita de la colección es la memoria"

En Guadalajara la exposición supera las 900 piezas, la mitad de ellas de su propiedad.

Se encuentran figuras a escala natural del fauno y el hombre pálido, ambos de "El laberinto del fauno"; vestuario original de "La cumbre escarlata"; una cápsula de "Titanes del Pacífico" y el artefacto que desata la historia de "Cronos", su ópera prima.

También se puede revisar sus libretas de apuntes a través de pantallas, las posesiones que tiene de Frankenstein como un gran rostro y diversos objetos de "Hellboy" y "Blade 2".

Será la última vez que haya exposición en el orbe, luego de haber circulado en Los Ángeles, Toronto y Minneapolis.

"La pieza más bonita de la colección es la memoria", externa.

JM