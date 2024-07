¿Deadpool y Wolverine en Avengers? Esto dicen sus protagonistas

Las expectativas hacia la nueva película de Wolverine y Deadpool son cada vez más constantes, pues tras el inminente estreno de la película de Marvel, muchos se cuestionan si podría haber una participación de estos héroes en el mundo de los Vengadores.

En la entrevista para medios y prensa se les cuestionó a los actores y el director de la película de Deadpool y Wolverine si estarían dispuestos a participar en las demás franquicias de Marvel, esto después de que se espera que con esta película se enmiende la mala racha que han tenido las últimas entregas como Ant-Man and The Wasp: Quantum Manía y The Marvel's.

Aunque la pregunta puso nerviosos a ambos protagonistas, Reynolds solo se limitó a decir: No lo sé. Sí, ya veremos. Sí.

Por otro lado, el actor Hugh Jackman pareció más animado al asegurar que podría ser un hecho sin asegurarlo."Está claro que esta es nuestra primera entrevista importante de esta gira de prensa. No estoy seguro de cómo responder”.

Por su parte, el director de la cinta solo finalizó diciendo: “Vamos a recibir una respuesta mucho más evasiva y concisa en todas las entrevistas futuras”.

Gracias a esto, pareciera ser que aún no pueden revelar detalles sobre si esto será una realidad y podremos ver a Deadpool y Wolverine, formarse nuevamente dentro del grupo creado por el director de Marvel, Kevin Feige; sin embargo, dejan una gran puerta abierta para verlos en próximos proyectos.

SM