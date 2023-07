Los Premios Juventud 2023 están próximos a presentarse y la gente se cuestiona, ¿Quiénes serán los artistas principales?

Dayanara Torres (Ex Miss Universo puertorriqueña) y Marcus Ornellas (Actor y modelo brasileño), serán los que debutarán este año, cuya vigésima edición tendrá peso el 20 de julio en el Coliseo de Puerto Rico.

De esta manera, Dayanara, ex Miss Universo en 1993 y Marcus se unirán a la cantante Ángela Aguilar y Alejandro Espinoza como los conductores oficiales de dicha premiación, comunicó la producción del evento este lunes.

Trayectoria de Dayanara y Marcus

Empresaria, escritora y portavoz de diversas causas sociales. Ha participado en una gran variedad de proyectos televisivos, en español e inglés, como: La novela "The Young and the Restless" y la competencia de "Mira Quién Baila", entre otros.

Ornellas, por su parte, es el protagonista de "Eternamente Amándonos" adaptación en español de la serie turca "Yeni Gelin" además de estar nominado a los Premios Juventud 2023 dentro de la categoría "Mi Actor Favorito".

Cómo se llevará a cabo la ceremonia

Será precedida por la dinámica alfombra y programa de antesala "Noche de Estrellas", que será conducido por los siguientes artistas: Borja Voces, Danilo Carrera, Ela Velden, Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, José Figueroa y Yayis Villareal.

Sin embargo, Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Shakira, Grupo Frontera, Peso Pluma y TINI encabezan con nueve nominaciones los Premios Juventud 2023.

