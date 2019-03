Darkiel vive entre la cámara y el micrófono

El cantante boricua Darkiel cantó por primera vez en Guadalajara el pasado domingo. Luego de su presentación, el también actor platicó en rueda de prensa de su carrera que el año pasado tomó impulso al participar en la bioserie sobre Nicky Jam, titulada: “El ganador”.

A la par de encarnar al cantante, Darkiel también lo admira y se identifica con su cualidad de resurgir y superarse, a pesar de los obstáculos. Eso sí, una diferencia con él, aclaró, es que en el momento de tentación por las drogas ha dicho “no”.

Darkiel recordó que hace un año, por estas fechas, se encontraba rodando en la capital la producción estrenada por Netflix. Fueron tres meses de largas jornadas de actuación: “Tenía que levantarme a las seis de la mañana y aguantar hasta la medianoche. Hice ocho o 10 escenas en un día. Y eso toma mucho tiempo, casi no comía o comía bastante mal”. Esta nueva faceta la descubrió y no descarta continuar en ella: “Ser actor es de las mejores cosas que me han pasado en la vida”, afirmó. Aunque por el momento busca enfocarse en su carrera sonora, la actuación toca la puerta: “Me han hablado de otros proyectos, pero todavía es muy temprano. Acabo de salir de ‘El ganador’”.

Contrastando sus dos actividades, como cantante de urbano y actor, Darkiel señaló que canta desde niño. Sobre la actualidad de su música, el cantante recién lanzó el sencillo “Vestida preciosa”, además de preparar un próximo EP que contendrá siete canciones.

En el rubro de las colaboraciones, el músico resaltó la participación de J Álvarez en su tema “Dicen”, además de adelantar que pronto lanzará un dueto con su compatriota Farruco. Una característica que a Darkiel le gustaría realizar con mayor frecuencia son colaboraciones que crucen las fronteras de los géneros, que los cantantes de reggaetón incursionen en otros estilos musicales. En ese sentido, a Darkiel le interesa la música mexicana.

Sobre el momento que vive el género que canta y la moda qua ha causado, Darkiel comentó: “No solamente es reggaetón. El urbano implica música rap, trap, R&B y otros estilos musicales que considero que no van a morir nunca. Se está posicionando a nivel mundial como uno de los géneros más escuchados. Quiero poner mi granito de arena por la música de mi país”.

Después de cantar en Guadalajara, Tijuana, Ensenada y Mexicali, el artista se dirigirá a León, Estado de México, Puebla y Ciudad de México, como parte de su gira nacional. Para Darkiel, es importante recorrer distintos lugares del país, pues busca conectar con su público a través de presentaciones en vivo, más allá de las redes sociales. Dijo que pronto anunciará su participación en varios encuentros sonoros.