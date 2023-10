Danna Paola responde a los ataques por cambiar el Himno Nacional en pelea del Canelo

La cantante mexicana, Danna Paola, se encuentra en medio de la polémica, pues luego de haber interpretado el Himno Nacional, durante la pelea de Canelo Álvarez el pasado 30 de septiembre, ha recibido varios ataques debido a la forma en que lo interpretó.

A pesar de que la joven no tuvo errores en la letra, todo parece indicar que ajustó la entonación, debido a este motivo, podría recibir una multa.

Según la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, cambiar la entonación es una práctica prohibida, pues la tonalidad correcta debería ser en Do mayor.

El Artículo 39 señala: “Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente con composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de lucro”.

¿Qué dijo Danna Paola sobre los ataques recibidos?

Recientemente, la cantante, declaró sobre los cientos de ataques que ha recibido desde que entonó el Himno Nacional.

“No me han multado, pero igualmente no me arrepiento de nada, al final siempre es buscar errores. Yo creo que lo canté muy bien, con mucho orgullo con amor, es algo que me enorgullece mucho, ya si le quieren buscar errores o lo que sea, pues que me multen”, dijo Danna Paola.

Hasta el momento no se ha informado si la cantante recibirá un multa por lo ocurrido.

