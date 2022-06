Danna Paola: La actriz menciona que no usa monedas porque “huelen feo”; le llueven críticas

Poco a poco Danna Paola va retomando proyectos en el mundo del espectáculo, luego de que hace unas semanas la cantante diera positivo a COVID-19, pero tal parece que no regresó con el pie derecho, pues en las últimas horas se llevó varias críticas por parte de los usuarios en redes sociales, ya que durante un video mencionó que "no le gusta" traer monedas porque "huelen feo".

La intérprete de "Oye Pablo" participó en una cápsula de la revista "Vogue México" llamada "Que hay en mi bolso", donde otras famosas como Salma Hayek, Anya Taylor-Joy o Victoria Beckham también han participado.

Danna Paola comenzó sacando uno por uno los accesorios que normalmente lleva en su bolsa de mano y que jamás le pueden faltar, entre las cosas mencionó sus gafas, su móvil, cámara de video, libreta de poemas, su maquillaje entre otras objetos.

Casi al final del video, la actriz de "Élite" mostró una cartera que siempre lleva, donde mencionó que solamente lleva tarjetas, pues menciona que odia las monedas porque "huelen muy feo".

"En realidad es un tarjetero porque no soy muy fan del efectivo. Odio las monedas, odio tener monedas, o sea, como que siento que... aparte de que huelen muy feo y ya saben que yo no puedo con los olores, no sé no me gusta tener monedas", mencionó Danna.

Tras las palabras de la mexicana, las críticas no se hicieron esperar, pues el video comenzó a circular en TikTok e hizo que dividiera opiniones por parte de los usuarios.

Algunos de ellos mencionaron que la cantante perdió la humildad, ya que muchos de ellos no pueden darse el lujo de despreciar las monedas.

Hubo quienes estuvieron de su lado y también mencionaron que igual que ella "no utilizan las monedas por la misma razón".

