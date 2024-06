La vida de la cantante y actriz Danna es definida por su papel como “Child Star”, experimentando una serie de cambios significativos a lo largo de su carrera: desde su estilo y música hasta su nombre artístico. Además, ha enfrentado desafíos emocionales relacionados con la fama que le llegó a temprana edad.

Recientemente, la famosa abrió su corazón y compartió su lucha contra el temor de unirse al “Club de los 27”, como reveló en una entrevista con el programa español “La resistencia”.

Desde los cuatro años en el medio artístico, la intérprete de “Sodio” reflexionó sobre sus experiencias personales y mencionó: “Creo que toqué fondo en muchas situaciones de mi vida, una de ellas incluye mi pasado con mi nombre, al final soy una Child Star”.

Comparando su infancia con el presente, destacó la diferencia en la toma de decisiones: “En aquel entonces era guiada en mis proyectos, ahora tengo la oportunidad de elegir por mí misma”.

También recordó el rechazo que enfrentó de sus compañeros durante esa época: “Crecí con el rechazo hacia la fama y esta manera de ser la niña estrella porque me sentía el bicho raro. Me corrieron de un montón de colegios”. Danna admitió que la fama llegó sin preparación y con un gran temor asociado: “Tenía miedo de unirme al Club de los 27. Es muy duro, es cuando empiezas este proceso hacia los 30 en donde te replanteas tu vida y no sabes a dónde ir”.

Actualmente cree en el poder sanador de la música, buscando transmitir esta sanación a sus fanáticos.

¿Qué es el “Club de los 27”?

El “Club de los 27” se refiere a músicos, cantantes y actores que fallecieron a la joven edad de 27 años, en muchos casos debido a violencia o abuso de drogas. Este grupo trágicamente incluye figuras icónicas como: Brian Jones de The Rolling Stones, encontrado muerto en 1969, seguido por Janis Joplin, Jimi Hendrix, y Jim Morrison de The Doors, perdidos por sobredosis.

Amy Winehouse (intoxicación por alcohol) y Kurt Cobain (suicidio) también forman parte de este grupo lamentablemente famoso.

