Danilo Carrera muestra sus emociones en “Cuando nadie me ve”

El pasado sábado 20 de febrero las grabaciones de la telenovela “Quererlo todo” llegaron a su fin y Danilo Carrera, protagonista de la historia junto a Michelle Renaud, se siente pleno y agradecido de haber sido parte de este proyecto que recupera la esencia de los melodramas clásicos. A la emisión le quedan dos meses al aire y el actor promete que se vienen grandes escenas para deleite del público. Además, se siente feliz al debutar como escritor, con el texto “Cuando nadie me ve”.

“Me encanta hacer novelas, me encanta trabajar en Televisa que es mi casa y lo que más me gusta es que la gente se enganche con las historias y empiece a amar a los personajes, la verdad es que no puedo estar más agradecido de haber hecho una novela exitosa, un melodrama clásico con valores familiares”, comparte el histrión ecuatoriano.

Sobre desarrollar este proyecto con Michelle, el cual comenzaron siendo pareja y que durante su desarrollo finalizó el romance, no así su relación de amistad, comparte que ha sido una gran experiencia vivir esta historia con ella. “Hay mucho amor, Michelle es una mujer generosa y madura a la que amo con todo mi corazón. Entonces, poder trabajar y generar un poquito de lo que nosotros vivimos en nuestra relación y traspasarlo a la pantalla, esta padrísimo, para que la gente se enamore un poquito más de la vida y que se enamoren del amor; compartir esto con Michelle ha sido una bendición y un gran aprendizaje para mí”.

Sobre los retos a los que se enfrentó Danilo en “Quererlo todo”, estuvo por ejemplo, volver a montar a caballo pues esta es una historia campirana, también, “entender que tenía un personaje muy fuerte y que si no lo manejábamos bien, podría parecer muy tosco y había que darle ese toque de sensibilidad. Trabajar con Nachito Sada (el productor), con Claudia Elisa Aguilar la directora y Michelle (Renaud), hizo que todo fuera más fácil”.

Danilo destacó también la manera de trabajar ahora para garantizar la salud en tiempos de pandemia. “La verdad es que no es tan complicado como parece, lo que hay que hacer es traer siempre el cubrebocas y respetar el espacio de cada persona y ser responsables. Nosotros como jóvenes hay que tomar conciencia y cuidar de la gente que tiene mayor riesgo”.

Reitera que en la trama se viene la parte más intensa. “Viene lo más fuerte y lo más difícil que es cerrar una historia bien, en la que la gente se enganche en los últimos capítulos, viene mucha acción, mucho amor, romance y traición, lo que se viene es lo mejor de todo”.

Contento por su libro

En redes sociales Danilo ha compartido su emoción de las buenas ventas que su libro “Cuando nadie me ve” ha generado en México. “Estoy contentísimo, han sido cuatro años de trabajo, de prepararme para aprender a escribir realmente bien y poder entregarle a la gente un proyecto que les guste y que sea profesional y de calidad. Ha sido mi sueño desde chavito, desde que tenía siete años y dibujaba cómics y los quería poner en el diario para que los niños los vieran. A los 19 escribí mi primera historia y a los 20 la segunda, ahora a los 32 publico mi primer libro, es una parte increíble de mi vida que estoy tratando de disfrutar al máximo”.

Explica que el escritor debe desarrollar sus historias a partir de lo que conoce y él habla de un actor de 24 años llamado “Santiago”. “Vive en un mundo de fama y excesos, sin límites… Se enamora de una chavita que está terminando la prepa y que vive en una burbuja, es una chica inocente que viene de una familia muy tradicional y se ve cómo chocan estos dos mundos. Entonces, es contarles a la gente sobre esto y de este choque que los afecta para poder estar juntos y poder ser felices”. El libro se puede adquirir en Amazon.

SABER MÁS

¿Qué sigue?

Finalmente, ahora que terminó el melodrama, señala que le gustaría embarcarse en una historia donde pudiera ser el villano, además está escribiendo dos guiones para películas, porque le interesa hacer cine.

JL