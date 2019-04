Daniela Spalla y su encanto melodramático

La música tiene mil y un maneras de expresarse y en “Camas separadas”, actual material discográfico de Daniela Spalla, la cantautora encontró en el melodrama y la teatralidad la conexión para hablar del amor y desamor. Justo en este álbum, que salió en septiembre del año pasado y que ahora sigue vigente a través del sencillo “Vete de una vez”, la cantante argentina radicada en México recrea una historia de pareja que está a punto de terminar, o que ya finalizó su relación, pero se rehúsa a finiquitar lo vivido.

“Este es un disco que me ha traído muchas satisfacciones. Primero me trajo la calma, porque el escribir las canciones limpió muchos sentimientos, para eso sirvió. Y después cuando empecé a sacar los temas me trajo mucha felicidad, porque son emociones muy fuertes. El poder compartir estas letras con la gente es como tener como pequeños shocks de éxtasis en los escenarios, estoy muy agradecida”.

Parte de esta propuesta sonora y de interpretación podrá vivirla el público de Guadalajara en el concierto que Daniela dará hoy sábado en C3 Rooftop (Av. Vallarta 1488) a las 21:00 horas. La velada será más que especial, porque la cantautora ya quería presentarse con sus músicos y no en solitario.

“La energía es muy diferente. A mí me gusta mucho tocar instrumentos, el piano y la guitarra, pero cuando tengo la posibilidad de solo concentrarme en el canto y lo que está pasando con la gente, además de la expresión corporal, eso me encanta, lo disfruto mucho y le da otra cosa al show. Entonces, me hace muy bien tener una banda que se preocupe únicamente de los instrumentos”.

Teatral y reflexiva

Las canciones de “Camas separadas”, son muy personales para Daniela, pero precisamente esa particularidad hace que se vuelvan universales para el resto del público que las toma como bandera, pues hablan de vivencias con las que se identifican.

“Esa es la particularidad del arte en general, que (la empatía) puede nacer por un evento muy puntual y muy personal. Y cuando uno lo destapa hacia la gente, tal vez no contaba con la magnitud que puede tomar y cómo puede tocar a muchas otras personas y todo eso que pensabas que solo es para ti, pues no es nada especial, porque nos sucede a todos”.

Sobre el melodrama que le añade a esta propuesta musical, Daniela dice que se divierte mucho dándole ese toque a la interpretación de las canciones. “El drama me resulta cómico y en ‘Vete de una vez’ está muy asimilado al cien y me divierte, en los shows es la canción que más me divierte tocar en vivo porque es muy exagerada, esto hasta se vuelve grotesco (risas). A mí me gustan los proyectos que no se toman seriamente”.

Sobre qué camino seguirá después de la salida de este disco, Spalla dice que en breve llegará un nuevo sencillo. “La verdad es que las historias sentimentales me siguen atrayendo, tal vez no son desde el mismo ángulo del que escribo, pero sí, el sentimiento y la complejidad de las personas frente a los sentimientos me sigue atrayendo”.

Y, ¿cómo Daniela analiza las actuales relaciones humanas? “Creemos que podemos funcionar de una manera autónoma. Me pasa que conozco mucha gente, y yo misma también, que estamos sintiendo que somos autosuficientes y va a llegar un golpe de realidad en algún momento, somos millones de personas, no podemos ser individualistas, aunque lo tenemos todo para que así funcione. Yo puedo funcionar sola de acá a la eternidad sin problemas, pero la idea es que no sea tan así”, finaliza.

Una noche especial

Daniela Spalla sube hoy al escenario de C3 Rooftop (Av. Vallarta 1488) en punto de las 21:00 horas, evento que se enmarca como parte de su tour “La gira de las camas separadas”. Boletos en taquilla del recinto: $250 a $400 pesos.