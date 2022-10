Daniel Radcliffe hace magia con Al Yankovic y sátira de Maddona

Existe una historia secreta de Madonna: ella se enamora de un comediante y desea con todas sus fuerzas que él parodie una de sus canciones: "Like a virgin", su éxito de los 80. En este relato "La reina del pop" va incluso a la casa de Al Yankovic, el humorista y cantante conocido por cambiar letras de canciones populares en EU desde los 60, para iniciar algo más que una amistad.

Para sorprender más a todos, este hombre tiene algo de Harry Potter, pues es el actor británico Daniel Radcliffe quien lo interpreta en la cinta "Weird: The Al Yankovic story". Se trata de una falsa biopic con la que el actor busca seguirse desprendiendo del estigma del mago de Hogwarts y mostrar su versatilidad, al dar vida a uno de los personajes más irreales de Estados Unidos.

"Daniel ha hecho papeles muy extraños", considera Eric Appel, director y guionista de la cinta, "interpretó a un cadáver, también a un tipo con pistolas conectadas a sus manos, entonces pensamos que él sería la elección perfecta porque ha hecho drama y comedia y queríamos que hiciera una interpretación dramática, pero que no intentara ser gracioso porque el guión ya es divertido, sino que fuera gracioso naturalmente".

Para dar vida al sui géneris humorista, que en 2003 ganó el premio Grammy para Álbum cómico, Radcliffe tomó clases de acordeón. En una escena, tiene una batalla hilarante en este instrumento contra Jack Black, quien hace una participación especial en la cinta. "Queríamos que (Daniel) creara su propia versión de Weird Al (como es conocido el comediante) y lo hizo desde cero jugando con muchas emociones, tiene escenas dramáticas en las que se le llenan los ojos de lágrimas, pero al mismo tiempo tanto yo como Weird Al cuando lo estábamos viendo filmar nos reíamos y esa es la idea, así es nuestro humor y no podíamos creer que nos dejaran hacer esta película", recuerda el director.

Parodian las biografías

"La reina del pop" en realidad nunca se enamoró del humorista, aclara el realizador: "Al sólo hizo una canción de Madonna porque escuchó que ella quería que le hiciera una parodia. Tomamos esa información y creamos a una Madonna obsesiva, como suerte de villana de la película". La intención de crear una Madonna tóxica tiene su base en el propio humor del comediante, que suele distorsionar la realidad, cambiando letras de temas como "Beat it", de Michael Jackson, por "Eat it", y "Smells like teen spirit" por "Smells like Nirvana". "Pensé que sería divertido hacer una película que fuera biográfica sobre alguien que todavía está vivo e inventar todo por completo", indica Appel. La historia comienza siendo una biografía musical sobre un niño que no quiere trabajar en una fábrica, pero sí componer y tocar el acordeón.

Luego, muy en el tono del propio comediante en el que se basa, el filme juega con distintos tonos, desde acción hasta drama, por lo que para Appel el actor de Harry Potter era el indicado. "Básicamente tomamos el arco de la historia de todas las películas biográficas en las que nadie respeta al artista, luego llega a la cima y se da cuenta de que eso no es todo", detalla. La película, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, llega este 4 de noviembre a streaming a través de la nueva plataforma gratuita The Roku Channel.

En la vida real, Madonna no tuvo un amorío enfermo con el comediante y probablemente no intercambiaron palabras, pero sí tuvo su versión de "Like a virgin", titulada "Like a surgeon", grabada en 1985, en la que Al Yankovic hace una sátira de la profesión médica. El tema dice: Sí, mis pacientes mueren antes de que puedan pagar/ Como un cirujano, ey/ Cortando por primera vez. "Queremos que Madonna vea la película y le guste", espera el realizador.

FS